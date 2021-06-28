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Новые санкции, продажа МТБанка, афера в мире криптовалют: новости недели в видеообзоре Myfin.by

28.06.2021 07:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Новые санкции, продажа МТБанка, афера в мире криптовалют: новости недели в видеообзоре Myfin.by
Фото: Myfin.by

00:31 Итоги торгов на БВФБ за неделю;

00:45 Новые санкции со стороны ЕС;

01:44 Последствия санкций для белорусов;

01:56 Смена собственника МТБанка;

02:41 НБРБ отменил предельный уровень ставок по валютным депозитам;

03:07 Доходы белорусов в мае снова выросли;

03:41 Лукашенко о новых ориентирах средней зарплаты;

03:53 Афера десятилетия в криптомире;

04:28 Динамика биткоина за неделю.

 
 
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На прошедшей неделе против Беларуси ввели два пакета тяжелых экономических санкций, отпустили ставки по валютным вкладам, выросли зарплаты, а также случилась...
 
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