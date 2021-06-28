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Новые санкции, продажа МТБанка, афера в мире криптовалют: новости недели в видеообзоре Myfin.by
Источник материала: Myfin
00:31 Итоги торгов на БВФБ за неделю;
00:45 Новые санкции со стороны ЕС;
01:44 Последствия санкций для белорусов;
01:56 Смена собственника МТБанка;
02:41 НБРБ отменил предельный уровень ставок по валютным депозитам;
03:07 Доходы белорусов в мае снова выросли;
03:41 Лукашенко о новых ориентирах средней зарплаты;
03:53 Афера десятилетия в криптомире;
04:28 Динамика биткоина за неделю.
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На прошедшей неделе против Беларуси ввели два пакета тяжелых экономических санкций, отпустили ставки по валютным вкладам, выросли зарплаты, а также случилась...
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