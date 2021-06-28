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Евро-2020. Португалию и Нидерланды отправили домой
Источник материала: Навiны
Два фаворита проходящего
В минувшее воскресенье «оранжевые» уступили чехам — 0:2 (Голеш, 68, Шик, 80), а действующий чемпион Европы проиграл бельгийцам — 0:1 (Т.Азар, 42).
Таким образом уже образовались две четвертьфинальные пары:
Сегодня на Евро-2020 пройдут еще два поединка стадии 1/8 финала: в 19:00 судья из Турции Джюнейт Чакыр на копенгагенском «Паркене» даст стартовый свисток в матче Хорватия — Испания, а в 22:00 на бухарестском «Национале» путевку в четвертьфинал разыграют Франция и Швейцария (рефери — Фернандо Рапальини из Аргентины).
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Два фаворита проходящего чемпионата Европы по футболу — Нидерланды и Португалия вынуждены
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