В Генпрокуратуре Беларуси назвали экс-президента Литвы Адамкуса помощником Минского мясника

Уголовное преследование экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса в рамках возбужденного уголовного дела о геноциде белорусского народа актуально, поскольку он жив, заявил заместитель генерального прокурора Алексей Стук.





«Допрошено около 4 тыс. человек, большая часть из них — узники. Конечно, они были совершенно в молодом или детском возрасте, но по их воспоминаниям тоже можно воспроизвести многие события. Установлено более 80 захоронений, которые доселе были неизвестны, и они были безымянными. Исходя из этого, будет работа продолжена, будут продолжаться установления фактов истребления белорусского народа. На этой основе будет сделан вывод, что это было в период Великой Отечественной войны именно планомерное целенаправленное истребление белорусского народа, прежде всего регулярной немецкой армией и примкнувшими к ним коллаборантами из числа некоторых соседних государств», — заявил Стук в интервью программе «Неделя» на телеканале СТВ.

По его словам, во время некоторых карательных операций более активную роль играли коллаборационисты из числа литовских, латышских националистов, один из них — «общеизвестная фигура Антанас Импулявичюс по прозвищу Минский мясник. Его помощником Стук назвал Валдаса Адамкуса.

«Минский мясник после освобождения Беларуси скрылся на территории Германии, после этого эмигрировал в Америку. К сожалению, Америка отказала нам в его выдаче, в настоящее время его судьба неизвестна. А вот Адамкус через некоторое время вернулся в Литву и избирался на высший пост, был президентом Литовской Республики», — сказал Стук.

Где сейчас находится экс-президент Литвы, Генпрокуратуре неизвестно, однако в Литву направлен запрос «о его местонахождении и о возможном допросе».

«Уголовное преследование в отношении него актуально, поскольку он жив и давал интервью одному средству массовой информации. Мы надеемся на разумный подход и соблюдение компетентными органами этих стран своих обязательств по международным договорам и конвенциям», — заявил Стук.

Как сообщалось, Генпрокуратура Беларуси возбудила дело по ст. 127 УК (геноцид) по фактам совершения нацистами и их пособниками, бандформированиями в ходе Великой Отечественной войны и послевоенный период на территории БССР действий, направленных на планомерное уничтожение советских граждан, в том числе белорусов и представителей иных национальностей, путем массовых убийств, умышленного создания жизненных условий, рассчитанных на их истребление.

В рамках дела «следствие проверяет информацию о том, что в штаб так называемой Армии обороны Отечества, присягнув добровольно, поступил на службу в качестве порученца Минского мясника (Импулявичюса) не кто иной, как Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс». Позднее, утверждает ведомство, этот человек сменил имя на Валдас Адамкус.

«В ходе расследования уголовного дела предстоит выяснить роль каждого из уже установленных членов этого батальона, а также Валдаса Адамкуса в геноциде мирных граждан, понесли ли они наказание за совершенные злодеяния», — пояснили в Генпрокуратуре.

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус назвал абсурдом запрос Минска. «Я даже не знаю, что такие организации («коллаборационистские формирования» в терминологии прокуратуры. — БелаПАН.) вообще существовали, понятия не имею, что они делали и кто эти люди. Впервые слышу», — цитировал Адамкуса портал delfi.lt со ссылкой на BNS.

Он назвал действия белорусской прокуратуры «глупой попыткой отвлечь внимание от борьбы белорусов за свободу». «Думаю, что это никак не желание что-то выяснить, а просто формальная провокация, чтобы вовлечь побольше людей в их внутренние проблемы», — сказал 94-летний экс-президент Литвы.