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США подозревают Россию в атаках с применением "направленной энергии"

28.06.2021 08:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сотрудники разведки США подозревают, что Россия может быть ответственна за атаки с применением "направленной энергии" в отношении ряда американских дипломатов.

Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на представителей американского разведсообщества.

Так, в 2017 году в результате ряда "атак" - как охарактеризовала их тогда администрация Дональда Трампа - заболело несколько американских дипломатов и сотрудников разведслужб. В этой связи Вашингтону пришлось вывозить сотрудников из посольства и консульства США на Кубе. Гавана тогда отрицала какую-либо причастность к возникновению мозговых нарушений у граждан США, причина которых до сих пор не установлена.

Позднее, по данным WP, появились сообщения об аналогичных инцидентах в Китае, России и даже в самих Соединенных Штатах. Американское разведсообщество теперь считает, что к ним может быть причастна Москва, причем атаки, возможно, осуществлялись "с использованием микроволн или других форм направленной энергии", передает DW со ссылкой на газету.

На основании чего были сделаны выводы об ответственности РФ, издание не уточняет, однако ссылается при этом на высокопоставленного представителя американской администрации, который заявил, что Вашингтону "еще необходимо убедиться", что выводы - "правильные".

"Акустические атаки" на сотрудников посольства США в Гаване фиксировались с конца 2016 года, детальный медицинский отчет о них появился в марте 2018 года. Изначально микроволновое излучение в нем не упоминалось. Однако уже в сентябре 2018 года в интервью The New York Times такую версию озвучил, в частности, директор департамента нейрохирургии Университета Пенсильвании профессор Дуглас Смит, являвшийся одним из составителей доклада.

В августе 2017 года занимавшая пост официального представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила, что Вашингтон зафиксировал несколько "инцидентов", в результате которых американским дипломатам потребовалась медицинская помощь, после чего они выехали из Гаваны. Пострадавшие жаловались на потерю слуха, сильные головные боли, утрату чувства равновесия и когнитивные нарушения. В дальнейшем такие случаи повторились, затронув, как сообщалось тогда, в общей сложности 22 сотрудника посольства США в Гаване.

 
 
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Сотрудники разведки США подозревают, что Россия может быть ответственна за атаки с применением "направленной энергии" в отношении ряда американских дипломатов.
 
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