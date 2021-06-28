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Литва: Пограничники Беларуси причастны к организации потока нелегальных мигрантов

28.06.2021 08:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В этом году из Беларуси в Литву пытались попасть больше полутысячи нелегальных мигрантов. Этот показатель в несколько раз выше, чем за весь прошлый год. Министр считает это средством в гибридной войне режима Лукашенко против Литвы. По ее словам,

Власти Литвы имеют доказательства причастности режима Лукашенко и белорусских пограничников к резкому росту потока нелегальных мигрантов через границу синеокой.

"У нас действительно есть доказательства причастности белорусских пограничников к этому процессу, это факт. Это организованная деятельность, определенная схема - хорошо организованная, спланированная. Это большие деньги, ведь перевозка одного человека стоит около 15 тысяч долларов. Таким образом, это очевидно прибыльное преступление с участием режима и самих чиновников", - заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, которую цитирует Delfi.

"Пока у нас нет никаких указаний на то, что граждане Литвы участвуют в этой преступной схеме, но мы отслеживаем ситуацию, мигрантов допрашивают, проводится оперативная разведка", - добавила она.

По словам министра, Литва раньше не сталкивалась с такими большими потоками нелегальных мигрантов.

"Это угроза для нашей миграционной системы, потому что мы действительно никогда не сталкивались с такими огромными потоками. Если сравнивать этот год с прошлым, количество нелегальной миграции увеличилось минимум в пять раз", - подчеркнула Билотайте.

По последним данным, всего в этом году в Литву пытались попасть 555 нелегальных мигрантов из Беларуси - это почти в 7 раз больше, чем за весь 2020 год. В прошлом году был задержан 81 такой иностранец. В 2019 году пограничниками было задержано 46 нелегальных мигрантов, а в 2018 году - 104.

 
 
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В этом году из Беларуси в Литву пытались попасть больше полутысячи нелегальных мигрантов. Этот показатель в несколько раз выше, чем за весь прошлый год. Министр...
 
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