ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

TikTok назвали лидером по распространению суицидального контента

28.06.2021 08:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В соцсети нашлось более 1,7 тыс. роликов соответствующего содержания, пишет газета "Известия"

Сервис TikTok назвали лидером по распространению постов, связанных с темой суицида. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

"Больше всего ссылок на подобный контент мы нашли в TikTok - более 1,7 тыс. роликов, посвященных суицидальной тематике и группам смерти. При этом вовлеченность в просмотр таких роликов составила более 580 тыс. человек. То есть эти люди лайкали, комментировали или делились подобным контентом", - сообщил "Известиям" глава ассоциации Владимир Зыков.

По данным издания, ассоциация провела исследование по распространению 12 самых часто встречающихся хештегов, относящихся к теме суицида. Среди платформ, чей контент был подвергнут проверке, стали TikTok, "ВКонтакте", Instagram и Facebook. Итоги исследования ассоциация направила в Роскомнадзор.

Ассоциация также обнаружила подобный контент в Instagram, где экспертами было выявлено порядка 250 постов за три месяца с вовлеченностью 22 тыс. человек. В Facebook ассоциацией было зафиксировано 30 схожих публикаций с вовлеченностью 250 человек, во "ВКонтакте" - 150 постов с вовлеченностью 50 человек.

"Примерно с марта мы сталкиваемся с тем, что в социальных сетях, особенно в TikTok и Twitter, стали активно распространяться группы и публикации, тематика которых связана с суицидом", - прокомментировала ситуацию "Известиям" директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. По ее словам, всплеск распространения подобного контента обусловлен популярностью одного аниме-фильма, герой которого "неоднократно совершает попытки суицида".

В пресс-службе TikTok "Известиям" сообщили, что во второй половине 2020 года компания обновила политику в отношении суицидального контента. В компании отметили, что посты, полученные изданием в качестве примеров от Ассоциации пользователей соцсетей, были удалены. Во "Вконтакте" изданию отметили, что следят за публикациями при помощи нейросети и оперативно реагируют на жалобы пользователей. В Роскомнадзоре "Известиям" подтвердили получение обращения от ассоциации, уточнив, что в случае признания контента запрещенным и при отказе соцсетей добровольно удалить его им будет грозить штраф до 4 млн рублей. Газета также направила запросы в Facebook, Instagram, МВД и Генпрокуратуру, пишет ТАСС
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соцсети нашлось более 1,7 тыс. роликов соответствующего содержания, пишет газета "Известия"
 
Новости дня
Новости разные
 
Литва: Пограничники Беларуси причастны к организации потока нелегальных мигрантов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by