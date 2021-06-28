ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Партия Макрона проиграла на выборах во Франции

28.06.2021 08:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Во Франции завершились региональные выборы

Ни в одном из регионов представители партии Макрона не были избраны, как и представители партии Марин Ле Пен.
Во Франции партия президента Эмманюэля Макрона Вперед, Республика! проиграла на региональных выборах, как и партия Марин Ле Пен Национальное объединение. Победу получили правые республиканцы и - в меньшей степени - левые социалисты, сообщает Le Monde.

В единственном регионе, где кандидат партии Ле Пен Тьерри Мариани имел шансы на победу, он был побит соперником-республиканцем Рено Мюзелье: по первым подсчетам, 57% против 43%, пишет Корреспондент

В центральном регионе Иль-де-Франс представительница правых Валери Пекресс победила объединенных левых с 44,9% против 33,3%. Баллотировавшийся здесь кандидат от Национального объединения Жордан Барделла набрал лишь 11,4%.

Ни одним удачным результатом не может похвастаться и правящая партия Макрона Вперед, Республика!

Ранее сообщалось, что Франция отменила комендантский час, который действовал в стране с октября 2020 года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во Франции завершились региональные выборы
 
Новости дня
Новости разные
 
Перевозка одного человека стоит $15 тысяч: МВД Литвы про нелегальных мигрантов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by