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Перевозка одного человека стоит $15 тысяч: МВД Литвы про нелегальных мигрантов

28.06.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что у Литвы есть доказательства того, что белорусские власти и пограничники замешаны в организации отправки нелегалов в ЕС.

— Это организованная деятельность, определенная схема — хорошо организованная, спланированная. Это большие деньги, ведь перевозка одного человека стоит около 15 тысяч долларов. Это очевидно прибыльное преступление с участием режима и самих чиновников, — цитирует Агне Билотайте Еврорадио.

По данным главы Литовского МВД, сейчас мигрантов допрашивают, также идет оперативная разведка.

Агне Ботайте подчеркивает, что поток мигрантов с территории Беларуси — угроза для миграционной системы Литвы. Ведь раньше соседка не сталкивалась с таким числом мигрантов.

Тем временем, кроме иракских граждан, в Литву из Беларуси стали пробираться люди, которые представляются гражданами из стран Африки, Сирии и Индии.

Всего за 2021 год литовцы обнаружили 555 нелегальных мигрантов, следующих из Беларуси. В 2020 году таких было только 81.
 
 
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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что у Литвы есть доказательства того, что белорусские власти и пограничники замешаны в организации отправки...
 
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