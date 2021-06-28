Перевозка одного человека стоит $15 тысяч: МВД Литвы про нелегальных мигрантов

Еврорадио. — Это организованная деятельность, определенная схема — хорошо организованная, спланированная. Это большие деньги, ведь перевозка одного человека стоит около 15 тысяч долларов. Это очевидно прибыльное преступление с участием режима и самих чиновников, — цитирует Агне Билотайте





По данным главы Литовского МВД, сейчас мигрантов допрашивают, также идет оперативная разведка.





Агне Ботайте подчеркивает, что поток мигрантов с территории Беларуси — угроза для миграционной системы Литвы. Ведь раньше соседка не сталкивалась с таким числом мигрантов.





Тем временем, кроме иракских граждан, в Литву из Беларуси стали пробираться люди, которые представляются гражданами из стран Африки, Сирии и Индии.





Всего за 2021 год литовцы обнаружили 555 нелегальных мигрантов, следующих из Беларуси. В 2020 году таких было только 81.



