Премии и доплаты бюджетникам изменят с 1 июля

С начала нового месяца произойдут очередные изменения в оплате труда работников бюджетной сферы. На этот раз в части начисления премий и доплат.





1 июля вступает в силу указ № 482 от 22 декабря 2020 года, который разрешает руководителям бюджетных организаций направлять больше денег на премирование работников.

Сумма премирования вырастет с 5% до 20% от суммы оклада. Деньги будут расходоваться строго в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда.

Кроме того, на премирование можно направлять деньги, которые организация выделила на оплату труда своих работников, но не использовала (в том числе в январе—июне 2021 года).

Такая мера позволит увеличить долю премирования в объеме стимулирующих выплат бюджетникам, отмечают госорганы.

Кроме того, указ № 482 пересматривает размер единовременной выплаты на оздоровление, которая полагается бюджетникам.

При уходе в отпуск с 1 января 2022 года эта выплата вырастет в два раза — с 0,5 до 1,0 оклада в год.

Напомним, оплата труда работников бюджетной сферы уже менялась в текущем году.

Так, с 1 января 2021 года для всех бюджетников выросла на 10 рублей базовая ставка (до 195 рублей), а для отдельных категорий работников была введена базовая доплата, установлены новые надбавки, упрощена сама система таких выплат.

Решение же о том, что зарплата бюджетников будет состоять из оклада и стимулирующих и компенсирующих выплат, начало действовать 1 января 2020 года.

При этом к стимулирующим выплатам были отнесены надбавки и премии, а к компенсирующим — доплаты.

Надбавок мало не бывает

Новшества произошли не только в части премирования.

1 июля также вступают в силу постановления восьми министерств. Они приняты для того, чтобы обеспечить реализацию указа № 482.

Для бюджетников, которые трудятся под крылом этих министерств, установлены размеры всех видов стимулирующих (кроме премии) и компенсирующих выплат (из расчета премии 20% от суммы окладов).

Назовем сами министерства и документы:

– Минобразования — постановление № 286 от 25 ноября 2020 года,

– Минздрав — постановление № 3 от 15 января 2021 года,

– Мининформ — постановление № 1 от 15 января 2021 года,

– Минтруда — постановление № 3 от 16 января 2021 года,

– Минсельхозпрод — постановление № 2 от 18 января 2021 года,

– Минкульт — постановление № 2 от 18 января 2021 года,

– Минюст — постановление № 8 от 19 января 2021 года,

– Минспорта — постановление № 2 от 26 января 2021 года.

Советуем всем работникам своевременно получить разъяснения в своей бухгалтерии и профсоюзе относительно того, как теперь будут начисляться стимулирующие и компенсирующие выплаты, чтобы не задавать многочисленные вопросы в августе, при получении на руки расчетного листка за июль.

В постановлениях министерств действительно много важных новшеств.

К примеру, у работников, которые подчинены Минкульту, две надбавки (за сложность и напряженность труда и за высокие профессиональные и творческие достижения в труде) заменены надбавкой за высокие профессиональные и творческие достижения в работе, сложность и напряженность труда.

На выплату этой надбавки будут направляться средства в размере от 5% до 25% от суммы окладов работников.

А медицинским работникам с 1 июля отменят максимальное ограничение надбавки за сложность и напряженность — она составляет не более 200% от оклада. Кроме того, вместо надбавки за высокие достижения в труде для них вводится базовая доплата.

Ранее Naviny.by рассказывали о том, что представляет собой эта новая компенсирующая выплата.

Со своей стороны, Минтруда заверяет , что поскольку с 1 июля на премирование будут направляться не только средства в размере 20% сумм окладов работников, но и неиспользованные средства, предусмотренные на оплату труда, то «установление иных стимулирующих (кроме премии) и компенсирующих выплат в конкретном размере позволит сохранить уровень оплаты труда работников, установленный до 1 июля».

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