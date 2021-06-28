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Премии и доплаты бюджетникам изменят с 1 июля
Источник материала: Навiны
С начала нового месяца произойдут очередные изменения в оплате труда работников бюджетной сферы. На этот раз в части начисления премий и доплат.
1 июля вступает в силу
Сумма премирования вырастет с 5% до 20% от суммы оклада. Деньги будут расходоваться строго в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда.
Кроме того, на премирование можно направлять деньги, которые организация выделила на оплату труда своих работников, но не использовала (в том числе в январе—июне 2021 года).
Такая мера позволит увеличить долю премирования в объеме стимулирующих выплат бюджетникам,
Кроме того, указ № 482 пересматривает размер единовременной выплаты на оздоровление, которая полагается бюджетникам.
При уходе в отпуск с 1 января 2022 года эта выплата вырастет в два раза — с 0,5 до 1,0 оклада в год.
Напомним, оплата труда работников бюджетной сферы уже
Так, с 1 января 2021 года для всех бюджетников выросла на 10 рублей базовая ставка (до 195 рублей), а для отдельных категорий работников была введена базовая доплата, установлены новые надбавки, упрощена сама система таких выплат.
Решение же о том, что зарплата бюджетников будет состоять из оклада и стимулирующих и компенсирующих выплат,
При этом к стимулирующим выплатам были отнесены надбавки и премии, а к компенсирующим — доплаты.
Надбавок мало не бывает
Новшества произошли не только в части премирования.
1 июля также вступают в силу постановления восьми министерств. Они приняты для того, чтобы обеспечить реализацию указа № 482.
Для бюджетников, которые трудятся под крылом этих министерств, установлены размеры всех видов стимулирующих (кроме премии) и компенсирующих выплат (из расчета премии 20% от суммы окладов).
Назовем сами министерства и документы:
– Минобразования —
– Минздрав —
– Мининформ —
– Минтруда —
– Минсельхозпрод —
– Минкульт —
– Минюст —
– Минспорта —
Советуем всем работникам своевременно получить разъяснения в своей бухгалтерии и профсоюзе относительно того, как теперь будут начисляться стимулирующие и компенсирующие выплаты, чтобы не задавать многочисленные вопросы в августе, при получении на руки расчетного листка за июль.
В постановлениях министерств действительно много важных новшеств.
К примеру, у работников, которые подчинены Минкульту, две надбавки (за сложность и напряженность труда и за высокие профессиональные и творческие достижения в труде) заменены надбавкой за высокие профессиональные и творческие достижения в работе, сложность и напряженность труда.
На выплату этой надбавки будут направляться средства в размере от 5% до 25% от суммы окладов работников.
А медицинским работникам с 1 июля отменят максимальное ограничение надбавки за сложность и напряженность — она составляет не более 200% от оклада. Кроме того, вместо надбавки за высокие достижения в труде для них вводится базовая доплата.
Ранее Naviny.by
Со своей стороны, Минтруда
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С начала нового месяца произойдут очередные изменения в оплате труда работников бюджетной сферы. На этот раз в части начисления премий и доплат.
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