Генпрокуратура продолжит преследовать оперную диву Маргариту Левчук за «надругательство над госсимволикой»

Уголовное преследование лиц, надругавшихся над белорусской государственной символикой, будет вестись вне зависимости от того, в каком месте было совершено преступление, заявил заместитель генерального прокурора Алексей Стук.



Фото: скриншот YouTube

«Что касается ответственности лиц, которые находятся за границей, могу ответить на примере всем известного «дела Левчук» . Несмотря на то что нам неизвестно, где физически она выполнила эти действия, но поскольку она распространила для неопределенного круга лиц (главным образом это рассчитано на жителей Республики Беларусь) материальный состав преступления, общественно опасные последствия наступили здесь», — сказал Стук в интервью программе «Неделя» на телеканале СТВ.

По его мнению, оперная певица Маргарита Левчук обоснованно «подлежит ответственности по законам Республики Беларусь». «И в отношении других лиц, которых местонахождение не установлено, будет распространена эта практика», — предупредил замгенпрокурора.

Чиновник признал значительный рост подобных преступлений: «Если до 2020 года этих преступлений были единичные случаи, буквально один-два, то во второй половине 2020-го их было 50, и уже сейчас их 53».

Генпрокуратура возбудила уголовное дело о надругательстве над государственным флагом Республики Беларусь 15 июня.

Согласно материалам дела «Л., 1990 года рождения, действуя в группе лиц, не позднее 15 июня 2021 года с использованием компьютерной техники изготовила видеозапись со сценами оскорбительных и кощунственных действий в отношении государственной символики: Л. и неустановленное лицо бросили флаг на землю, а затем поместили его в контейнер для мусора».

«Впоследствии данная видеозапись была размещена в сети интернет на видеохостинге YouTube. Доступ к ней мог получить любой гражданин без ограничений и препятствий», — отметило ведомство.

По информации пресс-службы Генпрокуратуры, эти действия квалифицированы по ст. 370 Уголовного кодекса (надругательство над государственными символами).

«Поздравляйте! На меня завели уголовку, — написала Левчук в «Инстаграме». — В наше время — это почетно и приятно даже. И, как сказал один уважаемый мною адвокат, теперь у каждого настоящего белоруса должно быть уголовное дело. Это уже как знак качества».

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