Генпрокуратура – о деле против мэра Риги и Маргариты Левчук: «Будем настойчивы»

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Заместитель генерального прокурора Алексей Стук высказался на БТ.

Месседж в Латвию

В Генпрокуратуре заявили, что будут очень настойчивы в расследовании уголовного дела против мэра Риги , сообщает TUT.BY . Сейчас ведомство проводит необходимый комплекс следственно-процессуальных действий по уголовному делу, которое возбудили против мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгарда Ринкевича из-за замены государственного флага.

— Мы закрепляем те доказательства, которые имеются, которые мы можем получить. Мы запросили латышскую сторону. Каков будет их ответ, мы тоже не можем предполагать, но мы в расследовании этого дела будем настойчивы, целенаправленны и поступим в соответствии с национальным законодательством и нашими международными обязательствами, — сказал Алексей Стук в эфире программы «Неделя» на СТВ.

Месседж в Литву

Также он заявил, что лица, которые «надругались над госсимволикой» и сейчас находятся за границей, будут привлечены к ответственности:

— Могу ответить на примере всем известного дела Левчук. Несмотря на то, что нам неизвестно, где физически она выполнила эти действия, но поскольку она распространила для неопределенного круга лиц (главным образом это рассчитано на жителей Республики Беларусь) материальный состав преступления, общественно опасные последствия наступили здесь.

Поэтому мы обоснованно считаем, что она подлежит ответственности по законам Республики Беларусь. И в отношении других лиц, чье местонахождение не установлено, будет распространена эта практика.