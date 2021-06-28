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Какую ошибку допустил Евросоюз, вводя санкции
28.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
О последствиях санкций Евросоюза, введенных на минувшей неделе, можно только гадать – слишком много в этой истории неизвестных и переменных. Но есть, как минимум, один фактор, который в Брюсселе упустили, и он будет работать в минус.
Даже историки постфактум не всегда сходятся во мнениях, итожа те или иные политические решения. Что уж говорить об оценках в режиме live.
Худо уже то, что дело дошло до санкций. Понятно, что иногда приходится выбирать между двумя плохими решениями. Проигнорировать незапланированную посадку в Минске рейса Афины-Вильнюс под предлогом бомбы на борту Запад не мог. А белорусские власти свою высочайшую степень договороспособности демонстрируют с того момента, как Александр Лукашенко не взял трубку, когда ему звонила Ангела Меркель.
Вот и остался по методу исключения из всех вариантов лишь ответный удар. Однако коль уж дошло до секторальных санкций, то следовало бы подумать о реакции не только властей, но и весьма значительной колеблющейся части белорусского общества.
«В чем проявился эффект от жестких санкций для Югославии. В крахе экономики: цены на продукты в те годы выросли в 3,5 тысячи раз, 40% предприятий закрылось. В умах сербов именно внешний фактор стал доминировать в качестве причины кризиса, хотя до санкций в проблемах винили Милошевича», – пишет телеграм-канал
Увы, как мы отмечали раньше,
Можно не сомневаться: теперь любые трудности пропаганда будет списывать на «козни Запада». И часть из «неопределившихся» граждан также воспримет экономические санкции как недружественный шаг по отношению к простым смертным, а не только к правителю.
Между тем, этот эффект довольно легко было минимизировать, упаковав в один пакет с кнутом пряник. Адресуя санкции режиму, Евросоюз мог предложить белорусскому обществу самые разнообразные бонусы – аналог
Однако позитивный месседж вообще не прозвучал. ЕС даже не упомянул о
Европейские чиновники сами утверждают, что должны говорить не только с режимом, но и с обществом. Однако на практике пока коммуникация с последним выстраивается из рук вон плохо.
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Отсутствие системного подхода, как было, так и остается ахиллесовой пятой ЕС в отношениях с Беларусью.
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