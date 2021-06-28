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Петров пост 2021, в чем его особенность

Что нельзя есть с 28 июня по 11 июля

От алкоголя, курения, а также интимной жизни в Петров пост следует и вовсе отказаться. Исключение - немного вина в воскресенье и храмовые праздники.

Что нельзя делать в праздник

Важные приметы в день Фита

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 28 июня: что строго запрещено делать в день начала Петрова поста Кузнечики громче обычного стрекочут - к дождю.

Что можно и нельзя делать в этот важный праздник, традиции, приметы, обычаи и у кого день ангела - читайте далее в нашем материале.Этот пост не имеет фиксированной даты начала, так как зависит от дня Пасхи. В этом году пост будет коротким (к примеру, в 2020-м он начался 15 июня). Этим постом верующие чтят память апостолов Иисуса Христа Петра и Павла.В Петров пост люди отказываются от некоторых видов пищи, а также каются, произносят молитвы и совершают добрые поступки.Под запретом мясо, молочные продукты и яйца. А для остальных продуктов существует расписание по дням:Понедельник: горячая пища без масла;Вторник: разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом;Среда: сухоядение (хлеб, фрукты, овощи, вода);Четверг: разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом;Пятница: сухоядение (хлеб, фрукты, овощи, вода);Суббота: разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом;Воскресенье: разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом.Под запрет попадает также таинство венчания - свадьбы в дни Петрова поста не проводились.Важные традиции праздника 28 июняВ день Фита следует наблюдать за приметами, а также уделали особое внимание домашним животным. Считалось, что если специально не попросить у Фита защиты для питомцев и домашнего скота в этот день, то можно вскоре их потерять.28 июня идеально подходит для сбора лекарственных трав, но делать это надо рано утром. Отвары из таких трав помогали от самых тяжелых заболеваний.Также в этот день нужно уделить побольше внимания своим близким, особенно детям и старикам. Наши предки верили, что за любую оказанную кому-то помощь придет благодарность.Купаться в водоемах - можно пострадать от нечисти - водяного, русалок, которые активизируются в это время.Общаться на повышенных тонах, ссориться, кричать, ругаться.Выбрасывать то, что осталось после завтрака, обеда и ужина - это к бедности. Остатки еды нужно отдать животным.Жадничать - иначе можете остаться у разбитого корыта.Гадать на суженого - если ослушаться запрета, можно никогда не выйти замуж.Частые туманы предвещают осадки.Утром много росы - к урожайному году.Кузнечики громче обычного стрекочут - к дождю.Домашние животные беспокойно себя ведут - жди непогоды.Желтые облака на закате - на следующий день будет дождь.Людям, родившимся 28 июня, сопутствует счастье.Именины 28 июня отмечают Герман, Григорий, Михаил, Федор. Поздравьте их сегодня с Днем ангела!