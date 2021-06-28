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Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогноз по валютам: каким будет курс доллара в июле после ввода санкций Доллар может вырасти до 2,54 белорусского рубля.

Об этом специально длярассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия»- На внешних валютных рынках прошедшая неделя выдалась исключительно спокойной. Валютная пара евро/доллар выросла с 1,1910 до 1,1940, или на 0,3%. Ровно на столько же, на 0,3%, вырос евро к российскому рублю - с 86,0 до 86,2 российского рубля. Что касается доллара, он по итогам недели к российскому рублю практически не изменился - остался вблизи 72,2 российского рубля.На белорусском валютном рынке все три иностранные валюты показали умеренный рост к белорусскому рублю. Доллар вырос на 0,56%. Евро подорожал на 0,82%. Российский рубль, как и доллар, показал рост на 0,56%.В результате стоимость валютной корзины выросла на 0,61%. Это вторая неделя подряд снижения белорусского рубля к корзине. И можно лишь удивляться, как на фоне достаточно жестких секторальных санкций белорусский рубль продемонстрировал столь умеренное снижение.На начавшейся неделе удорожание иностранных валют продолжится.Доллар может вырасти до 2,54 белорусского рубля.Евро может подорожать до 3,05 белорусского рубля.А российский рубль может вырасти до 3,52 белорусского рубля за 100 российских.