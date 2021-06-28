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Прогноз по валютам: каким будет курс доллара в июле после ввода санкций

28.06.2021 08:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Прогноз по валютам: каким будет курс доллара в июле после ввода санкций
Фото: Myfin.by
К концу июня на белорусском валютном рынке по курсам доллара, евро и российской валюты наблюдался рост. С какими курсами основных иностранных валют начнется июль?

Об этом специально для Myfin.by рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

- На внешних валютных рынках прошедшая неделя выдалась исключительно спокойной. Валютная пара евро/доллар выросла с 1,1910 до 1,1940, или на 0,3%. Ровно на столько же, на 0,3%, вырос евро к российскому рублю - с 86,0 до 86,2 российского рубля. Что касается доллара, он по итогам недели к российскому рублю практически не изменился - остался вблизи 72,2 российского рубля.
На белорусском валютном рынке все три иностранные валюты показали умеренный рост к белорусскому рублю. Доллар вырос на 0,56%. Евро подорожал на 0,82%. Российский рубль, как и доллар, показал рост на 0,56%.

В результате стоимость валютной корзины выросла на 0,61%. Это вторая неделя подряд снижения белорусского рубля к корзине. И можно лишь удивляться, как на фоне достаточно жестких секторальных санкций белорусский рубль продемонстрировал столь умеренное снижение.

Прогноз по валютам: каким будет курс доллара в июле после ввода санкций

Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба

На начавшейся неделе удорожание иностранных валют продолжится.

Доллар может вырасти до 2,54 белорусского рубля.

Евро может подорожать до 3,05 белорусского рубля.

А российский рубль может вырасти до 3,52 белорусского рубля за 100 российских.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Курсы валют
 
 
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