Источник материала: UDF



Фото: соцсети

«На прошлой неделе произошло два важных события. Я переехал жить в Лондон, и мы отпраздновали открытие нашего офиса здесь. Из него захватывающий вид на лондонский Тауэр, офис очень уютный. Теперь в Великобритании 30 участников команды, планируем увеличить её до 80 человек к декабрю», — написал Гурский.

Владимир Цеслер

Фото: svaboda.org

«Была настоятельная рекомендация от властей ему свалить, если не хочет, чтобы его закатали в асфальт, как всех остальных», — написал его друг Евгений Липкович.

Александра Герасименя

Фото: TUT.BY

«Если бы не уехала, то, думаю, меня бы арестовали вскоре после назначения руководителем фонда. К сожалению, сегодня в нашей стране законы не работают, а права не соблюдаются», – сказала пловчиха.

Дмитрий Сосновский

Фото: facebook.com/stary.olsa

Екатерина Пытлева





Архивное фото

Маргарита Левчук

Сергей Зикрацкий

Фото: nn.by

«Меня лишили моей любимой профессии, лишили моего бизнеса», – написал Зикрацкий.

Артем Шрайбман

Фото: euroradio.pl

Денис Дудинский

Иллюстративное фото

Валерина Кустова

Фото: nn.by

«На мне два с хвостиком уголовных дела. И большой интерес со стороны СК, КГК, милиции и ГУБОПиК. Так получилось, что в течение несколько дней я потеряла семью, свою жизнь, жилье, стабильную работу. Родину… Несколько суток добиралась в безопасное место — без телефона, вещей и средств, меня эвакуировали лесами и болотами. Как есть, в чем вышла из дому», – рассказала в соцсетях поэтесса.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так От Герасимени до Шрайбмана. 9 знаменитостей, которых вынудили покинуть Беларусь UDF перечисляет известных персон, который уехали из Беларуси за последний год по политическим мотивам.