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Дело Маргариты Левчук: в генпрокуратуре прокомментировали правонарушение
Источник материала: Партизан
Представитель Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Алексей Стук прокомментировал дело Маргариты Левчук - оперной певицы, покинувшей страну.
Известно, что исполнительницу подозревают в надругательстве над государственным символом.
Заместитель Генпрокурора подчеркнул: неизвестно, где именно Левчук совершила правонарушение.
Однако даже если действие было выполнено за пределами Беларуси, последствия наступили именно в нашей стране.
Поэтому мы обоснованно считаем, что она подлежит ответственности по законам Республики Беларусь, - рассказал Алексей Стук в эфире телеканала СТВ.
Представитель Генпрокуратуры отметил, что уголовные дела будут возбуждаться и в отношении других граждан, которые совершили аналогичное правонарушение и при этом могут находиться за пределами страны.
По словам Алексея Стука, до 2020 года надругательство над госсимволикой было достаточно редким правонарушением. Фиксировалось не более 1-2 случаев.
Однако во второй половине прошлого года ситуация изменилась: закон был нарушен 50 раз.
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Представитель Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Алексей Стук прокомментировал дело Маргариты Левчук - оперной певицы, покинувшей страну.
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