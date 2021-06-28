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Дело Маргариты Левчук: в генпрокуратуре прокомментировали правонарушение

28.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представитель Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Алексей Стук прокомментировал дело Маргариты Левчук - оперной певицы, покинувшей страну.


Известно, что исполнительницу подозревают в надругательстве над государственным символом.

Заместитель Генпрокурора подчеркнул: неизвестно, где именно Левчук совершила правонарушение.

Однако даже если действие было выполнено за пределами Беларуси, последствия наступили именно в нашей стране.
Поэтому мы обоснованно считаем, что она подлежит ответственности по законам Республики Беларусь, - рассказал Алексей Стук в эфире телеканала СТВ.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что уголовные дела будут возбуждаться и в отношении других граждан, которые совершили аналогичное правонарушение и при этом могут находиться за пределами страны.

По словам Алексея Стука, до 2020 года надругательство над госсимволикой было достаточно редким правонарушением. Фиксировалось не более 1-2 случаев.

Однако во второй половине прошлого года ситуация изменилась: закон был нарушен 50 раз.
 
 
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Представитель Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Алексей Стук прокомментировал дело Маргариты Левчук - оперной певицы, покинувшей страну.
 
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