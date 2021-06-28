ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Проясняется схема нелегальной миграции из Беларуси: с такими потоками еще не сталкивались

28.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В 2021 году в Литву из Беларуси пыталось въехать в 7 раз больше нелегалов, чем за весь 2020 год. В МВД Литвы заявляют о наличии у них доказательств причастности белорусских пограничников к схемам переправки нелегальных мигрантов в Литву.

По последним данным, всего в этом году в Литву пытались попасть 555 нелегальных мигрантов из Беларуси - это почти в 7 раз больше, чем за весь 2020 год. В прошлом году был задержан 81 такой иностранец. В 2019 году пограничниками было задержано 46 нелегальных мигрантов, а в 2018 году - 104. Среди задержанных на границе с Беларусью в этом году больше всего граждан Ирака или иностранцев, представившихся гражданами этой страны, - 328. Также задержаны 46 граждан Ирана, 42 - Сирии, 39 белорусов, 17 россиян, 11 граждан Турции, 10 - Шри-Ланки, 6 - Таджикистана, 3 гражданина Афганистана, по 2 иностранца из Йемена и Египта и по 1 гражданину Сомали.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что с помощью мигрантов, поток которых увеличился многократно, Минск ведет против Вильнюса гибридную войну.

По словам министра, у Литвы есть доказательства того, что в этот процесс вовлечены и действующий в Беларуси режим, и белорусские пограничники, пишет Delfi.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2021 году в Литву из Беларуси пыталось въехать в 7 раз больше нелегалов, чем за весь 2020 год. В МВД Литвы заявляют о наличии у них доказательств причастности...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дзяржаўны памежны камітэт Беларусі заяўляе, што не заўсёды атрымлівае «поўныя адказы ад калег» зь Літвы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by