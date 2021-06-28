ГПК: белорусскую «оборонку» западные санкции не пугают

В условиях европейских санкций белорусский оборонный сектор рассчитывает на поставки комплектующих из России, Китая и стран «восточной дуги», заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус.



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«Предприятия Госкомвоенпрома и в целом оборонного сектора экономики фактически постоянно испытывают определенное давление санкционное. Наверное, они первые, кто попали в определенные санкционные списки. Но это позволяет нам стабильно работать. Сегодня каких-то критических точек, связанных с работой в условиях санкций, нет», — сказал Пантус в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ.

По его словам, все предприятия системы Госкомвоенпрома и оборонного сектора работают стабильно.

«Где-то в части поставки отдельных деталей, узлов, комплектующих, в том числе, например, микроэлектронной компонентной базы, мы вынуждены переориентироваться. Но на сегодняшний момент мировые тренды говорят о том, что производители Российской Федерации, Китайской Народной Республики и в целом «восточной дуги» в полной мере могут заменить те детали, узлы и элементы, которые мы, может быть, иногда покупали у стран, которые на сегодняшний момент с нами в неполном объеме хотят работать», — заявил глава Госкомвоенпрома.