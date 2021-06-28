|
Жара немного отступила
Источник материала: Навiны
В Беларуси стало немного прохладнее, хотя в некоторых районах и сохранится очень теплая погода.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами (в Витебской и Могилевской областях практически везде) пройдут дожди. Прогремят грозы.
Ветер северо-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха в регионах:
Брест +25..+27°C;
Витебск +22..+24°C;
Гомель +23..+25°C;
Гродно +24..+26°C;
Могилев +22..+24°C;
Минск +23..+25°C.
Подписывайтесь и читайте нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси стало немного прохладнее, хотя в некоторых районах и сохранится очень теплая погода.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)