Жара немного отступила

В Беларуси стало немного прохладнее, хотя в некоторых районах и сохранится очень теплая погода.



Фото с сайта stihi.ru

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами (в Витебской и Могилевской областях практически везде) пройдут дожди. Прогремят грозы.

Ветер северо-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха в регионах:

Брест +25..+27°C;

Витебск +22..+24°C;

Гомель +23..+25°C;

Гродно +24..+26°C;

Могилев +22..+24°C;

Минск +23..+25°C.

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