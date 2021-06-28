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Очереди сохраняются: более тысячи фур на границе ждут въезда в страны ЕС

28.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн - Sputnik. Более 1180 большегрузов ждут выезда из Беларуси в страны Евросоюза, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета.

По данным на 8:00, на польском направлении скопилось 80 авто в "Брузгах", 40 - в "Берестовице", 60 - в "Козловичах". В сторону Латвии направляются 90 фур в "Григоровщине" и 10 - в "Урбанах". 

© CC BY-SA 2.0 / sbamueller / Baltikumrundreise_7182
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Самое популярное направление у водителей фур по-прежнему литовское. В "Каменном Логе" и "Бенякони" стоит по 260 машин. В "Привалке" своей очереди ждут 250 большегрузов, в "Видзах" - 50, в "Котловке" - 80 фур.

На белорусско-литовской границе продолжается ремонт одного из самых популярных и загруженных пунктов пропуска – "Мядининкай" (с белорусской стороны – "Каменный Лог"). Из-за работ по реконструкции, которая завершится только в 2023 году, его пропускная способность упала вдвое.

Все данные по загруженности пунктов пропуска можно смотреть на сайте Госпогранкомитета.

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Теги: Минск
 
 
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Больше всего грузовиков сосредоточено в пограничных пунктах пропуска "Бенякони" и "Каменный Лог" на литовском направлении: здесь выезда ожидают по 260 машин.
 
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