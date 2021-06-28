Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Много наносного": инфекционист рассказал, почему "Спутник V" не ждут в ЕС

Безусловно, есть политическая составляющая в том, что вакцину "Спутник V" до сих пор не хотят признавать в странах ЕС, но это не единственная причина, рассуждает российский врач-инфекционист, доктор медицинских наук профессор Николай Малышев.

"Месяцев 6 назад я дискутировал с коллегами, работающими на Западе, которые не являются выходцами из нашей страны, было много наносного и много говорилось, что мы поспешили, слишком рано лицензировали вакцину", ―рассказал медик.

Однако за прошедшие полгода накопился определенный опыт в применении вакцины "Спутник V", к настоящему моменту этот вакцинный препарат признан уже в 67 странах мира, "это говорит о том, что вакцина действительно надежная, ее действительно хотят применять", добавил эксперт.

"Большинство стран проводили вакцину через свои национальные комитеты, так или иначе, во всех этих странах вакцину рассматривали со всех сторон, в том числе, и многие европейские страны. Это о чем говорит – о качестве. Вакцина-то хороша", ― сказал Малышев.

По его словам, вся история России говорит о том, что "вакцины мы производим хорошие, и вакцины все время поставляем в другие страны, как в свое время здорово помогли Японии в борьбе с полиомиелитом", отметил Малышев.

Читайте также: