Адвокат Тихановского: «В комнате — клетка, в клетке — люди, в людях — душа»

Источник материала: Салiдарнасць

Личные впечатления защитницы о процессе над политзаключенными, за которым следят все.





Адвокат Наталья Мацкевич, давшая подписку о неразглашении данных, говорит, что имеет право делиться только личными впечатлениями о закрытом суде над Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем, Артемом Саковым, Дмитрием Поповым, Игорем Лосиком и Владимиром Цыгановичем.

— Поступает много вопросов. Ответов мало. Процесс закрытый, поэтому подписка о неразглашении данных. Пытаемся уточнить: что можно? А пока могу только личные впечатления. Суд над Тихановским, Саковым и др., Гомель, СИЗО – 3. Обстановка напоминает матрешку: вереница спецтехники перед ограждением изолятора, за ним— тюрьма, в тюрьме — комната, в комнате — клетка, в клетке — люди, в людях — душа, — написала адвокат в Twitter.

Напомним, 24 июня в Гомельском СИЗО начался суд над Тихановским, Статкевичем, Саковым, Поповым, Лосиком и Цыгановичем. На процесс пустили только госСМИ, но не пустили ни родных, ни правозащитников, ни прибывших дипломатов.

Политзаключенных обвиняют в том , что «на протяжении длительного периода времени они активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период».

Только Сергею Тихановскому предъявлено обвинение по четырем статьям УК. По наиболее тяжкой из них предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.