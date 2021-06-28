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Адвокат Тихановского: «В комнате — клетка, в клетке — люди, в людях — душа»
28.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Личные впечатления защитницы о процессе над политзаключенными, за которым следят все.
Адвокат Наталья Мацкевич, давшая подписку о неразглашении данных, говорит, что имеет право делиться только личными впечатлениями
— Поступает много вопросов. Ответов мало. Процесс закрытый, поэтому подписка о неразглашении данных. Пытаемся уточнить: что можно? А пока могу только личные впечатления. Суд над Тихановским, Саковым и др., Гомель, СИЗО – 3. Обстановка напоминает матрешку: вереница спецтехники перед ограждением изолятора, за ним— тюрьма, в тюрьме — комната, в комнате — клетка, в клетке — люди, в людях — душа, —
Напомним, 24 июня в Гомельском СИЗО начался суд над Тихановским, Статкевичем, Саковым, Поповым, Лосиком и Цыгановичем. На процесс пустили только госСМИ, но не пустили ни родных, ни правозащитников, ни прибывших дипломатов.
Политзаключенных
Только Сергею Тихановскому предъявлено обвинение по четырем статьям УК. По наиболее тяжкой из них предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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Личные впечатления защитницы о процессе над политзаключенными, за которым следят все.
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