МВД Литвы – о ситуации с мигрантами: «У нас есть доказательства причастности белорусских пограничников»

Источник материала: Салiдарнасць

По последним данным, всего в этом году в Литву пытались попасть 555 нелегальных мигрантов из Беларуси – это почти в 7 раз больше, чем за весь 2020 год.

Министр внутренних дел Агне Билотайте считает это средством в гибридной войне режима Лукашенко против Литвы, сообщает Delfi. По ее словам, у Литвы есть доказательства того, что в этот процесс вовлечены и режим, и белорусские пограничники.

– У нас действительно есть доказательства причастности белорусских пограничников к этому процессу, это факт. Это организованная деятельность, определенная схема – хорошо организованная, спланированная. Это большие деньги, ведь перевозка одного человека стоит около 15 тысяч долларов. Таким образом, это очевидно прибыльное преступление с участием режима и самих чиновников, – заявила министр. – Пока у нас нет никаких указаний на то, что граждане Литвы участвуют в этой преступной схеме, но мы отслеживаем ситуацию, мигрантов допрашивают, проводится оперативная разведка.

По словам министра, Литва раньше не сталкивалась с такими большими потоками нелегальных мигрантов :

– Это угроза для нашей миграционной системы, потому что мы действительно никогда не сталкивались с такими огромными потоками.