ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МВД Литвы – о ситуации с мигрантами: «У нас есть доказательства причастности белорусских пограничников»

28.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

По последним данным, всего в этом году в Литву пытались попасть 555 нелегальных мигрантов из Беларуси – это почти в 7 раз больше, чем за весь 2020 год.

Министр внутренних дел Агне Билотайте считает это средством в гибридной войне режима Лукашенко против Литвы, сообщает Delfi. По ее словам, у Литвы есть доказательства того, что в этот процесс вовлечены и режим, и белорусские пограничники.

– У нас действительно есть доказательства причастности белорусских пограничников к этому процессу, это факт. Это организованная деятельность, определенная схема – хорошо организованная, спланированная. Это большие деньги, ведь перевозка одного человека стоит около 15 тысяч долларов. Таким образом, это очевидно прибыльное преступление с участием режима и самих чиновников, – заявила министр. – Пока у нас нет никаких указаний на то, что граждане Литвы участвуют в этой преступной схеме, но мы отслеживаем ситуацию, мигрантов допрашивают, проводится оперативная разведка.

По словам министра, Литва раньше не сталкивалась с такими большими потоками нелегальных мигрантов:

– Это угроза для нашей миграционной системы, потому что мы действительно никогда не сталкивались с такими огромными потоками.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По последним данным, всего в этом году в Литву пытались попасть 555 нелегальных мигрантов из Беларуси – это почти в 7 раз больше, чем за весь 2020 год.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Много наносного": инфекционист рассказал, почему "Спутник V" не ждут в ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by