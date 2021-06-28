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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогноз курса белорусского рубля: падение продолжается, но сильная девальвация маловероятна Уже на предыдущей неделе санкции оказали негативное влияние на валютный рынок РБ.

Уже на предыдущей неделе санкции, по-видимому, оказали негативное влияние на валютный рынок РБ, хотя окончательно они были утверждены ЕС только 24 июня. Курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже за неделю вырос на 0,6% — до 2,5295 рубля за доллар, а стоимость валютной корзины увеличилась также на 0,6%.При этом объем торгов на бирже вырос незначительно: до 451,8 млн. рублей с 394,7 млн. рублей на предыдущей неделе.Санкции формально кажутся довольно серьезными. В частности, вводятся ограничения на продажу в ЕС белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений. Вводятся и запреты на сотрудничество в финансовой сфере с государственным сектором, а также государственными банками.Имеются также ограничения на транспортировку калийных удобрений через страны ЕС. Всего новый пакет санкций касается 78 физических лиц и 8 предприятий. Это МАЗ, БелАЗ, Белаэронавигация, Bremino Group, Globalcustom, Новая нефтяная компания, Logex и Sohra.В то же время, санкции вводятся только на новые контракты, тогда как старые должны быть выполнены, то есть пока они никакого влияния на РБ не окажут. Даже транспортировка калийных удобрений может осуществляться еще пару лет.Кроме того, 25 июня выяснилось, что запрет не распространяется на бензин и автомобильное топливо, а касается только темных нефтепродуктов. Что касается калийных удобрений, то нельзя покупать только те, в которых калия содержится менее 40% или более 62%.Министр экономикиоценил санкции довольно спокойно. Он утверждает, что у правительства есть план на этот счет, и он направлен на поворот внешней торговли в сторону Азии.Министр считает, что будут иметь место некоторые потери в виде связанных с временными затратами издержек, когда потребуется перенаправить товарные потоки.Однако остается неопределенной ситуация с нефтеперерабатывающим заводом «Нафтан», так как в графике поставок российской нефти в Беларусь в III квартале 2021 года его нет. На самом предприятии заверили, что в планах у них работа в стандартном режиме и они ведут переговоры о поставках нефти из РФ.Пока непонятна позиция России. С одной стороны, российские чиновники дружно заверяют о своей поддержке Беларуси, с другой, судя по неопределенной ситуации с Нафтаном, делать это особо не спешат. Возможно,ожидает каких-то уступок со стороныпо вопросам интеграции в рамках Союзного государства.Поэтому можно ожидать, что ситуация на валютном рынке РБ будет ухудшаться, но постепенно. Впрочем, импорт товаров в РБ также сокращается, поэтому в отдельные периоды предложение валюты на внутреннем рынке РБ может превышать спрос на нее, то есть ослабление рубля не будет непрерывным и бесконечным.Но на следующей неделе можно прогнозировать рост курса доллара на БВФБ, который будет поддержан, кроме угрозы санкций, вероятным ослаблением российского рубля на Московской бирже. То есть, доллар БВФБ может подорожать и превысить уровень 2,55 рубля.