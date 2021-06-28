9 знаменитостей, которых вынудили покинуть Беларусь: Герасименя, Шрайбман, Левчук, Цеслер...

Известный IT-бизнесмен Дмитрий Гурский сообщил в соцсетях о переезде в Лондон.





«На прошлой неделе произошло два важных события. Я переехал жить в Лондон, и мы отпраздновали открытие нашего офиса здесь. Из него захватывающий вид на лондонский Тауэр, офис очень уютный. Теперь в Великобритании 30 участников команды, планируем увеличить её до 80 человек к декабрю», — написал Гурский.





О причинах переезда бизнесмен не рассказал, но трудно представить, что они не связаны с политической ситуацией в Беларуси.





Уехавшие из страны политики (во главе со Светланой Тихановской и Павла Латушко) и бывшие силовики не дают забыть о себе, выступая с новыми инициативами. А вот имена представителей других сфер, вынужденных бежать из страны, начинают забываться.





перечисляет известных персон, который уехали из Беларуси за последний год по политическим мотивам. UDFизвестных персон, который уехали из Беларуси за последний год по политическим мотивам.





Владимир Цеслер













Фото: svaboda.org





Известный дизайнер Владимир Цеслер, член Координационного совета уехал из Беларуси в конце августа прошлого года.





«Была настоятельная рекомендация от властей ему свалить, если не хочет, чтобы его закатали в асфальт, как всех остальных», — написал его друг Евгений Липкович.









Дизайнер обосновался на Кипре у друзей, откуда регулярно присылает свои популярные работы на злободневные темы.

Александра Герасименя





Фото: TUT.BY





В октябре в Вильнюс с маленьким ребенком перебралась трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию. Александра Герасименя сделала это ради работы на посту главы Фонда спортивной солидарности и из соображений личной безопасности.





«Если бы не уехала, то, думаю, меня бы арестовали вскоре после назначения руководителем фонда. К сожалению, сегодня в нашей стране законы не работают, а права не соблюдаются», – сказала пловчиха.

Дмитрий Сосновский





Фото: facebook.com/stary.olsa





Лидер группы «Стары Ольса» музыкант Дмитрий Сосновский уехал в Украину в ноябре.





Накануне он был задержан в Клецке, где стоял в цепи памяти Романа Бондаренко, получил штраф. А когда вернулся в Минск , то узнал, что его ищут.





В марте этого года путем Сосновского последовали музыканты группы «Разбітае сэрца пацана», перебравшись в Украину из-за преследования по политическим мотивам.





Екатерина Пытлева





От Герасимени до Шрайбмана. 9 знаменитостей, которых вынудили покинуть Беларусь





Летом прошлого года Екатерину Пытлеву сняли с эфира БТ за пост в соцсетях, в котором она осудила репрессии.





Осенью соседи несколько раз сообщали ей о слежке у подъезда, начались вопросы к ИП ее супруга Алексея. После звонка из милиции, где заявили, что Пытлева якобы оскорбляла государственный герб в соцсетях, семья решила переехать в Вильнюс.





Теперь телеведущая сотрудничает с проектом «Маланка медыя».

Маргарита Левчук

Известная оперная певица принимала участие в предвыборной кампании Cветланы Тихановской. Осенью, находясь на гастролях в Литве, узнала об интересе силовиков к ее персоне и решила не возвращаться.

Теперь совместно с блогером Андреем Пауком выпускает на YouTube-канале сатирические музыкальные клипы. Недавно генпрокуратура завела на Маргариту Левчук дело по обвинению в надругательстве над государственным флагом.

Сергей Зикрацкий









Фото: nn.by





Известный адвокат после событий августа 2020 года защищал на политически мотивированных процессах TUT.BY, журналистку «Белсат» Екатерину Андрееву, программного директора Пресс-клуба Аллу Шарко, был одним из защитников Максима Знака.





В марте Сергея Зикрацкого исключили из коллегии адвокатов. Через пару месяцев стало известно, что адвокат обосновался в Вильнюсе.





«Меня лишили моей любимой профессии, лишили моего бизнеса», – написал Зикрацкий.









И добавил, что будет продолжать делать все возможное, чтобы изменить ситуацию в Беларуси, а в текущих реалиях это невозможно делать в Минске.





Светлана Тихановская назначила его своим представителем по правовым вопросам.

Артем Шрайбман





В начале июня по ОНТ показали «интервью» с Романом Протасевичем, в котором он неосторожно упомянул об участии Артема Шрайбмана в секретном чате, где обсуждалась организация протестных маршей.









Через несколько дней стало известно, что политический обозреватель от греха подальше уехал в Украину. Шрайбман сообщил, что оснований для обвинений в его сторону у властей быть не может, но «ежедневное ожидание СИЗО» было для него и его близких неприемлемо.

Денис Дудинский

В начале июня телеведущий и шоумен Денис Дудинский экстренно уехал с супругой в Украину.





В августе прошлого года он поддержал мирные акции протеста и осудил насилие со стороны силовиков. Отсидел на Окрестина.





А уже в начале этого лета к нему домой пришли силовики – проводили проверочные мероприятия «по вопросам налогообложения».





Валерина Кустова

Поэтесса и телеведущая уехала из Беларуси в Варшаву после того, как узнала, что за ней приходили силовики. Причина в ее профессиональной деятельности: через программу на «Белсате» люди помогали семьям политзаключенных. Власти расценили это как финансирование протестов.





«На мне два с хвостиком уголовных дела. И большой интерес со стороны СК, КГК, милиции и ГУБОПиК. Так получилось, что в течение несколько дней я потеряла семью, свою жизнь, жилье, стабильную работу. Родину… Несколько суток добиралась в безопасное место — без телефона, вещей и средств, меня эвакуировали лесами и болотами. Как есть, в чем вышла из дому», – рассказала в соцсетях поэтесса.



