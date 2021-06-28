Три человека пострадали в ДТП на трассе Минск-Гродно

Источник материала: БелТА

28 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Три человека пострадали в ДТП на трассе М6 под Лидой. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Серьезная авария произошла днем 27 июня. На одном из перекрестков столкнулись "Хенде" и "Опель". Водитель последней легковушки выезжал на трассу со стороны деревни Ваверка и не убедился в безопасности маневра. Удар пришелся в левую переднюю часть "Опеля".

"В результате ДТП пострадали 63-летний водитель "Опеля" и его 61-летняя пассажирка, а также 62-летняя женщина-пассажир из "Хендэ". Их с телесными повреждениями доставили в больницу", - рассказали в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.-0-



