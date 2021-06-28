Пенсионер заправлял авто из канистры и из-за вспышки паров получил ожоги

Источник материала: БелТА

28 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе пожилой мужчина заправлял автомобиль из канистры и из-за вспышки паров получил ожоги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Несчастный случай произошел 27 июня. Примерно в 10.00 спасателям поступила информация о пожаре в деревне Зубково. Во дворе частного дома горел легковой автомобиль. По словам родственников, хозяин машины 1939 года рождения заправлял ее топливом из металлической канистры. Произошла вспышка паров жидкости, из-за чего загорелся автомобиль. Мужчина получил ожоги. Бригада скорой медицинской помощи его госпитализировала.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. В результате возгорания автомобиль уничтожен.-0-