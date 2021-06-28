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Пропавший в Оршанском районе мужчина найден погибшим

28.06.2021 09:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Оршанском районе прекращены поиски 42-летнего Александра Стрелкова, о судьбе которого несколько дней не было ничего известно.

 

Как Пропавший в Оршанском районе мужчина найден погибшим
сообщалось, житель Орши 22 июня уехал на рыбалку на Бородулинское водохранилище и пропал.

Накануне стало известно, что он был найден погибшим. Об обстоятельствах смерти из этических соображений не сообщается.

 

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В Оршанском районе прекращены поиски 42-летнего Александра Стрелкова, о судьбе которого несколько дней не было ничего известно.  
 
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