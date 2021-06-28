Пропавший в Оршанском районе мужчина найден погибшим

В Оршанском районе прекращены поиски 42-летнего Александра Стрелкова, о судьбе которого несколько дней не было ничего известно.



сообщалось, житель Орши 22 июня уехал на рыбалку на Бородулинское водохранилище и пропал. Каксообщалось, житель Орши 22 июня уехал на рыбалку на Бородулинское водохранилище и пропал.

Накануне стало известно, что он был найден погибшим. Об обстоятельствах смерти из этических соображений не сообщается.