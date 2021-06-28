﻿ Десятка самых богатых людей планеты владеет состоянием в почти 1,312 трлн долларов. 21.by
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Десятка самых богатых людей планеты владеет состоянием в почти 1,312 трлн долларов

28.06.2021 09:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным экспертов журнала Forbes, состояние десяти самых богатых людей планеты оценивается в 1 трлн 311 млрд 600 млн долларов.

Десятка самых богатых людей планеты владеет состоянием в почти 1,312 трлн долларов

Согласно данным Forbes Real-Time топ-10 толстосумов на 28 июня выглядит так:

  1. Джефф Безос — 196,2 млрд долларов;
  2. Бернар Арно — 193,8;
  3. Илон Маск — 165,9;
  4. Билл Гейтс — 127;
  5. Марк Цукерберг — 122,9;
  6. Ларри Пейдж — 107,1;
  7. Сергей Брин — 103,7;
  8. Ларри Эллисон — 103,1;
  9. Уоррен Баффет — 101,1;
  10. Франсуаза Беттанкур-Мейерс — 90,8.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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По данным экспертов журнала Forbes, состояние десяти самых богатых людей планеты оценивается в 1 трлн 311 млрд 600 млн долларов.
 
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