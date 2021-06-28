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Десятка самых богатых людей планеты владеет состоянием в почти 1,312 трлн долларов
Источник материала: Навiны
По данным экспертов журнала Forbes, состояние десяти самых богатых людей планеты оценивается в 1 трлн 311 млрд 600 млн долларов.
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По данным экспертов журнала Forbes, состояние десяти самых богатых людей планеты оценивается в 1 трлн 311 млрд 600 млн долларов.
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