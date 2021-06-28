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«Считаю, что это чудо». Как гильза от винтовки помогла установить личность погибшего красноармейца?

28.06.2021 09:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Речицком районе земле предали останки 12 красноармейцев. Все они погибли в 1943 году, освобождая небольшую деревню Адамовка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Считаю, что это чудо». Как гильза от винтовки помогла установить личность погибшего красноармейца?

Братская могила долгие годы находилась на окраине местного кладбища. Достойный мемориал появился только сейчас, после проведения полевых работ военнослужащими 52-го поискового батальона Вооруженных Сил Беларуси. Не все останки обезличены. Поисковикам удалось установить имя одного из бойцов.

«Считаю, что это чудо». Как гильза от винтовки помогла установить личность погибшего красноармейца?

Наталья Сернова, старший научный сотрудник Речицкого краеведческого музея:
Также обнаружен самодельный медальон: это была гильза от винтовки Мосина. Удалось эту записку аккуратно извлечь, ее не повредить, прочитать. В результате выяснилось, что медальон принадлежал бойцу 9-й роты 771-го стрелкового полка 137-й стрелковой дивизии, узбеку Хатамову Умиру, который родился в Пастдаргомском районе Самаркандской области Узбекской ССР. Я считаю, что это чудо, что хотя бы одно имя из всех этих 12 бойцов нам стало известно. Ради этого уже стоит работать и стоит вести поисковую работу дальше.

Была найдена дочь Хатамова Умира, которой 80 лет, и внуки, которые теперь знают, что их дед похоронен именно здесь, на белорусской земле.

«Считаю, что это чудо». Как гильза от винтовки помогла установить личность погибшего красноармейца?

78 лет Умир Хатамов считался пропавшим без вести. Теперь его судьба известна родным. В церемонии перезахоронения приняли участие представители посольства Узбекистана в Беларуси.

«Считаю, что это чудо». Как гильза от винтовки помогла установить личность погибшего красноармейца?

Кабул Алимов, помощник посла Узбекистана в Беларуси:
Мы очень горды тем, что наш соотечественник здесь отдал свою жизнь за белорусскую землю. Мы чтим его память, преклоняемся перед ним. И мы преклоняемся перед всеми погибшими нашими соотечественниками.

«Считаю, что это чудо». Как гильза от винтовки помогла установить личность погибшего красноармейца?

Родным узбекского солдата будет передана капсула с землей с места захоронения и та самая записка от руки Умира Хатамова. Поминальную молитву на братской могиле прочитал имам. Несмотря на то, что Узбекистан был далек от полей сражения Второй мировой, участие в самой кровопролитной войне в истории человечества приняли порядка полутора миллионов выходцев из этой страны.

 
 
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Новости Беларуси. В Речицком районе земле предали останки 12 красноармейцев. Все они погибли в 1943 году, освобождая небольшую деревню Адамовка, сообщили в программе...
 
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