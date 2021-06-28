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Дональд Трамп провел первый митинг после ухода с поста президента

28.06.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дональд Трамп провел первый митинг после ухода с поста президента

В США не прекращается противостояние между бывшим и нынешним президентами, которые буквально разрывают общество на куски. 

Дональд Трамп впервые после завершения своих полномочий провел митинг для сторонников в штате Огайо. Он вновь заявил об украденных выборах, назвал их «преступлением века» и сравнил с президентской компанией 2004-го в Украине. Также Трамп обрушился с жёсткой критикой на Джо Байдена. Он заявил, что нынешний президент США ведёт экономику и страну к разрухе. В ближайшее время бывший лидер намерен провести ещё несколько митингов. Причина такой активности – в США стартует новый политический сезон. И Трамп хочет помочь республиканцам вновь получить большинство в Конгрессе. А вот насколько будут активными его сторонники, пока – вопрос. «Трамписты» подвергаются гонениям после того, как акция протеста у Конгресса закончилась его штурмом. Уже более 500 человек задержаны.

Фото: depositphotos.com

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В США не прекращается противостояние между бывшим и нынешним президентами, которые буквально разрывают общество на куски.  Дональд Трамп впервые после завершения...
 
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