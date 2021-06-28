Лицеист копил на мотоцикл, а теперь вместо быстрой езды ему грозит до 15 лет лишения свободы

Источник материала: ОНТ

Какие неординарные внеучебные навыки обнаружились у столичных школьниц? На что именно хотел собрать деньги примерный лицеист не примерным способом? Какую жертву на алтарь красоты положил директор одного из будущих бьюти-салонов? Действительно ли брат свёл в могилу собственную сестру? И как во все эти истории проникли наркотики? Отвечаем на эти вопросы специально для зрителей «Тревожной кнопки».



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В поле зрения попали две девушки, которые на протяжении двух месяцев работали на виртуальный наркомагазин.

У 16-летних школьниц обнаружат 20 свертков с мефедроном. Для чего юные барышни нарушили закон? Деньги. И никакой романтики. Возбуждено уголовное дело.

Практически идентичная история приключилась ещё с одним учеником. 17-летнего лицеиста задержали во время раскладки партии наркотиков в одном из районов столицы. Вместо учебников у жителя Узды тоже обнаружили 20 свертков с параметилэфедроном. В Минск он приехал с конкретной целью: сделать закладки. Он работал наркокурьером на интернет-магазин около месяца, чтобы купить мотоцикл.

Теперь вместо быстрой езды ему грозит до 15 лет лишения свободы.

А следующий эпизод ложится в копилку утверждений о том, что красота, действительно, требует жертв. Вот только с чьей стороны? Милиционеры получили оперативную информацию о том, что 30-летний житель столицы может быть причастен к выращиванию наркосодержащих растений.

Подвал арендуемого им офиса был переоборудован в лабораторию по выращиванию конопли. Специальные лампы, вентиляторы, воздушные фильтры, осушители воздуха и измерительные приборы. И даже удобрения нашлись.

Всё работало автоматически, создавая благоприятный климат для выращивания конопли, изъято 7 кустов растений, 8 упаковок семян для посадки, а также почти 500 граммов высушенной марихуаны.

Ну и главное: задержанный наркосадовод оказался директором будущего салона красоты. Теперь ему грозит такой же «красивый» уголовный срок.

Под Гомелем наркововлечение закончилось трагически. В агрогородке Новая Гута бригада медиков констатировала смерть 35-летней местной жительницы.

Милиция установила: к смерти женщины может быть причастен гостивший у нее ранее судимый брат.

Будучи на заработках, мужчина привез из России оборудование, реагенты и реактивы для изготовления метамфетамина. А дальше он оборудовал нарколабораторию прямо в квартире, где проживали дети 14-ти и 6-ти лет. И подсадил сестру на психотропы. Возбуждено уголовное дело.

И в Мядельском районе правоохранители уничтожили более полутора гектаров мака на двух полях без признаков культивации. Что составило в общей сложности более тонны мака. Милиция ежедневно проводит мониторинг мест произрастания наркосодержащих растений. И напоминает: за посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений грозит штраф в размере до 20 базовых величин. А за дальнейший сбыт – уголовная ответственность.

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