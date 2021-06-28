Продолжаются поиски выживших после обрушения жилого дома в Майами

Источник материала: ОНТ

Надежда есть. В Майами до сих пор ищут выживших после обрушения жилого дома. Количество жертв увеличилось до девяти, более 150 человек всё ещё числятся пропавшими без вести.

Спасателям приходится разбирать завалы вручную, строительные краны – только, чтобы отодвинуть крупные бетонные плиты. На месте трагедии, которая разыгралась в четверг, работает более сотни пожарных, операция по спасению людей не прекращается ни днем, ни ночью. Работы осложняются сильным задымлением, возможно, вызванным возгораниями под обломками здания. Причины трагедии до сих пор не называются. Но местные СМИ сообщают, что ещё несколько лет назад состояние дома признано аварийным, однако эксплуатацию владельцы не прекратили.

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