«Находясь на реке, подросток нырнул и пропал». Аномальная жара «пишет» трагическую статистику

Источник материала: ОНТ

Гомельская область – 2 молодых человека, 3 подростка и 9-летний ребёнок. Брестская область – 2 пенсионера. Витебская область – мужчины 24-х и 37-ми лет. Гродненская область – трое мужчин и две женщины. Могилёвская область – двое мужчин, 14-летняя девочка и 9-летний мальчик. Минская область. Два молодых человека, 16-летний подросток и 9-летняя девочка. Аномальная жара «пишет» трагическую статистику. И это лишь начало длинного списка тех, кого унесла вода, начиная с прошлых выходных. Вода, которая не прощает ошибок.

С наступлением критичной для белорусских широт температуры, вода стала спасением для тех, кто мог до неё добраться. Но не для всех.

Младший забьёт тревогу. Через полтора часа поисков тело 16-летнего подростка – первокурсника одного из столичных колледжей – обнаружат. Без шансов.

Только за прошлые выходные официально зафиксировано более 300 фактов распития спиртного у водоемов. Неофициально – можно добавить ещё один ноль. Жара диктует свои правила.

Профилактические рейды организованы по всей стране. Цель – не пригрозить «пальчиком», а предупредить.

Спасатели разъясняют: есть запрещённые и есть специально-выделенные места для купания. Запреты устанавливают не просто так. Подводные течения, «плохое» дно, расстояния от берега до берега. Плюс баловство в воде. Плюс алкоголь. Результатом таких бесконтрольных заплывов как раз и становятся печальные сводки утонувших.

А ситуация со слишком горячей температурой воздуха лишь усугубляет. Лишая благоразумия и взрослых, и детей.

Дети и подростки зачастую самостоятельно, без ведома родителей, приходят на водоёмы. Поэтому милиция просит: обязательно контролируйте ваших детей и постоянно напоминайте им о правилах поведения на воде.

И вот важно! Зоны отдыха, лесные массивы, пляжи, берега рек и озёр – это общественные места. Где распитие алкоголя категорически запрещено. Штраф за подобное – до 8 базовых величин. И до 3 базовых - за купание в запрещенных местах. Но даже это ничто по сравнению с тем, какой ценой может обернуться беспечность на воде.

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