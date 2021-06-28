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«Александрия собирает друзей»: завершается подготовка к республиканскому празднику
Источник материала: ОНТ
В режиме подготовки к республиканскому празднику живёт Шкловский район. Уже в следующие выходные он примет главный народный фестиваль лета! «Александрия соберёт друзей» в 11-й раз.
Купальский мюзикл «Венок на воде», гала-концерт, сувениры, город мастеров. У организаторов горячая пора. Они обещают и много нового в программе. Но при этом душевность и национальный колорит сохранятся, а символом станет традиционный белорусский рушник. Детские и молодёжные площадки, аттракционы, конкурсы и викторины. Здесь каждый найдёт занятие по интересам. На берегу Днепра разместится палаточный городок. Готовятся к приёму постояльцев гостиницы и агроусадьбы.
Купалье в Александрии уже стало настоящим культурным брендом Беларуси. Гуляния пройдут традиционно в Шкловском районе на живописном берегу Днепра 10 июля.
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В режиме подготовки к республиканскому празднику живёт Шкловский район. Уже в следующие выходные он примет главный народный фестиваль лета! «Александрия соберёт...
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