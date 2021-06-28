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«Александрия собирает друзей»: завершается подготовка к республиканскому празднику

28.06.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Александрия собирает друзей»: завершается подготовка к республиканскому празднику

В режиме подготовки к республиканскому празднику живёт Шкловский район. Уже в следующие выходные он примет главный народный фестиваль лета! «Александрия соберёт друзей» в 11-й раз. 

Купальский мюзикл «Венок на воде», гала-концерт, сувениры, город мастеров. У организаторов горячая пора. Они обещают и много нового в программе. Но при этом душевность и национальный колорит сохранятся, а символом станет традиционный белорусский рушник. Детские и молодёжные площадки, аттракционы, конкурсы и викторины. Здесь каждый найдёт занятие по интересам. На берегу Днепра разместится палаточный городок. Готовятся к приёму постояльцев гостиницы и агроусадьбы.

Алёна Белоножко, художественный руководитель Могилёвской областной филармонии: «О главном концерте, народном концерте, который состоится на главной площадке – я не могу раскрывать всех секретов. Потому что эффект новизны должен сохранятся. Все лучшие, все ведущие артисты Беларуси, коллективы в большом концерте покажут своё творчество».

Оксана Куденкова, директор Шкловского районного Дома культуры: «Ежегодно на этом празднике покупается огромное количество сувениров. Начиная от белорусской кухни, заканчивая венком. Куклы-обереги, домовики. Наш город Шклов – огуречный город. Поэтому у нас есть сувенир – огурец».

Купалье в Александрии уже стало настоящим культурным брендом Беларуси. Гуляния пройдут традиционно в Шкловском районе на живописном берегу Днепра 10 июля. 

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В режиме подготовки к республиканскому празднику живёт Шкловский район. Уже в следующие выходные он примет главный народный фестиваль лета! «Александрия соберёт...
 
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