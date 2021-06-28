77 лет назад был освобожден Могилев

Источник материала: ОНТ

В Могилеве сегодня вспоминают тех, кто 77 лет назад освобождал город от немецко-фашистских захватчиков. 28 июня в областном центре – День города.

Всю ночь в 1944-м войска 2-го Белорусского фронта вели ожесточенные бои. Мощные удары пехотных частей с востока и стремительная атака бронетанковых сил с севера решили исход сражения. Немецко-фашистский гарнизон окружен и после неудачной попытки прорыва разгромлен. Красной Армии помогали партизаны. За три дня «рельсовой войны» они разрушили железнодорожные коммуникации врага, парализовали его перевозки. Сегодня утром цветы и венки лягут к местам воинских захоронений, памятникам и обелискам Могилева. Состоятся два праздничных концерта. Торжества не ограничатся одним днём, а перейдут в празднование Дня Независимости Беларуси.

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