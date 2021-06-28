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Гороскоп на 29 июня: Водолеи столкнутся с проблемами в общении, в водовороте интриг могут оказаться Раки

28.06.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 29 июня: Водолеи столкнутся с проблемами в общении, в водовороте интриг могут оказаться Раки

Звезды советуют Овнам избегать конфликтных ситуаций. У вас недостаточно аргументов, чтобы превзойти своего оппонента. Выберите тактику наблюдателя.

Тельцы готовы весь день строить планы на будущее, собирать и анализировать информацию. Начатые проекты будут для вас удачными.

У Близнецов новое романтическое знакомство имеет все шансы перерасти в длительные и серьезные отношения. Дома вам придется решать бытовые проблемы, которые скопились к этому времени.

В водовороте интриг могут оказаться Раки. Будьте терпеливыми и нагнетайте обстановку. Звезды рекомендуют вам не проявлять свой характер.

У Львов в приоритете - работа. Ваше желание развивать новые навыки оценят окружающие. День удачный для презентаций, участия в конкурсах и спортивных соревнованиях.

Девам не стоит обращать внимания на критику и насмешки. Важное значение имеют только реальные вещи. Будьте честными с людьми, с которыми вы тесно связаны по жизни.

Благодаря сверхурочной работе улучшится финансовое положение у Весов. Успех ожидает тех, кто занят интеллектуальной деятельностью. Не позволяйте эмоциям разрушить то, что вы так долго создавали

В душе у Скорпионов будут легко уживаться романтичность, практичность и расчетливость. Хороший день для отдыха в загородном комплексе или на даче.

Стрельцам звезды советуют обходить стороной любые споры и неоднозначные ситуации. Последствия могут распространиться не только на вас, но и на ваших родных.

У Козерогов отличный день для любовных приключений. Проявите осторожность, пользуясь общественным транспортом. Не стоит откровенничать в компании малознакомых людей.

Водолеи столкнутся с проблемами в общении. Старайтесь не доверять даже тем, с кем давно сотрудничаете. Чрезмерные физические нагрузки могут отразиться на вашем здоровье.

Судьба обещает удачу Рыбам. Звезды рекомендуют вам провести больше времени с людьми, которые вас восхищают. С мелкими неприятностями вы справитесь легко и быстро.

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Теги: знакомства
 
 
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Звезды советуют Овнам избегать конфликтных ситуаций. У вас недостаточно аргументов, чтобы превзойти своего оппонента. Выберите тактику наблюдателя. Тельцы готовы...
 
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