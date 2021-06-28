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Контракты на $800 млн рассчитывают подписать на Форуме регионов Беларуси и России

28.06.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Контракты на 0 млн рассчитывают подписать на Форуме регионов Беларуси и России

Завершаются последние приготовления к XIII Форуму регионов Беларуси и России. В этом году его принимает Москва и Московская область, но основная часть программы пройдёт в режиме видеоконференции из-за пандемии.

Стартует форум уже завтра. Тема в этом году – научно-техническое сотрудничество в увязке с цифровизацией. Расширенная и молодёжная повестка. Помимо встречи молодых парламентариев, во Владивостоке пройдет IX Российско-белорусский молодёжный форум. И всё же традиционно это площадка для подписания контрактов. В этом году рассчитывают на сумму $800 миллионов. В договорном портфеле – сельскохозяйственная техника, продукция машиностроения, продукты питания, товары нефтехимии и другие позиции. И это дополнительный толчок к заметной активизации торгово-экономических связей. Так, за четыре месяца этого года товарооборот между Беларусью и Россией увеличился на 18%. А расширить прямые контакты между предприятиями поможет деловой совет двух стран. Соглашение о его создании должны подписать на форуме. 

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Завершаются последние приготовления к XIII Форуму регионов Беларуси и России. В этом году его принимает Москва и Московская область, но основная часть программы...
 
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