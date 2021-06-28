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Посол США в Беларуси: «Ждем освобождения всех политзаключенных»
28.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Джули Фишер заявила, что несмотря на возможное освобождение части или даже всех политзаключенных, Соединенные Штаты Америки вряд ли уменьшат давление на режим Лукашенко.
Фото EPA
– Я надеюсь, что в Минске нас услышали, – сказала дипломат в эфире
Фишер отметила, что США ясно обозначили, чего ждут от режима:
– Мы ждем освобождения всех политзаключенных. Их количество, к сожалению, неизменно растет каждый день, и это ужасно. Мало того, что нет движения в нужном направлении, так мы еще наблюдаем, как режим идет в неправильном направлении в вопросе политзаключенных.
Мы четко призвали режим начать национальный диалог с участием всех сторон, результатом которого были бы новые выборы, которые можно было бы провести с международной поддержкой. Вот необходимые шаги. И мы очень четко обозначили наши ожидания и нашу позицию.
На вопрос, если белорусские власти выпустят часть политзаключенных, снизят ли США политическое давление на Лукашенко, дипломат ответила:
– Я хочу подчеркнуть то, что мне кажется важным. Каждый политзаключенный, каждый из тех пятисот – это сам человек, его семья, преданность какой-то деятельности, например, независимой журналистике или другой профессии. Я не хочу недооценивать значения освобождения для личности или его семьи.
Я не думаю, что Соединенные Штаты уменьшат давление, и я точно не ожидаю, что будут такие действия до момента освобождения всех политических заключенных, до участия в настоящем всестороннем диалоге и движении к новым выборам.
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Джули Фишер заявила, что несмотря на возможное освобождение части или даже всех политзаключенных, Соединенные Штаты Америки вряд ли уменьшат давление на режим...
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