Посол США в Беларуси: «Ждем освобождения всех политзаключенных»

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Джули Фишер заявила, что несмотря на возможное освобождение части или даже всех политзаключенных, Соединенные Штаты Америки вряд ли уменьшат давление на режим Лукашенко.





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– Я надеюсь, что в Минске нас услышали, – сказала дипломат в эфире Белсат о новых санкциях, введенных США 21 июня. – Это был очень точный месседж от Европейского Союза, его государств-членов, от Соединенных Штатов Америки, от Канады, Объединенного Королевства – мы решительно осуждаем принудительную посадку рейса Ryanair, целью которой был арест Романа Протасевича и Софьи Сапеги.

Фишер отметила, что США ясно обозначили, чего ждут от режима:

– Мы ждем освобождения всех политзаключенных. Их количество, к сожалению, неизменно растет каждый день, и это ужасно. Мало того, что нет движения в нужном направлении, так мы еще наблюдаем, как режим идет в неправильном направлении в вопросе политзаключенных.

Мы четко призвали режим начать национальный диалог с участием всех сторон, результатом которого были бы новые выборы, которые можно было бы провести с международной поддержкой. Вот необходимые шаги. И мы очень четко обозначили наши ожидания и нашу позицию.

На вопрос, если белорусские власти выпустят часть политзаключенных, снизят ли США политическое давление на Лукашенко, дипломат ответила:

– Я хочу подчеркнуть то, что мне кажется важным. Каждый политзаключенный, каждый из тех пятисот – это сам человек, его семья, преданность какой-то деятельности, например, независимой журналистике или другой профессии. Я не хочу недооценивать значения освобождения для личности или его семьи.

Я не думаю, что Соединенные Штаты уменьшат давление, и я точно не ожидаю, что будут такие действия до момента освобождения всех политических заключенных, до участия в настоящем всестороннем диалоге и движении к новым выборам.