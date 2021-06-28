﻿ Посол США в Беларуси: «Ждем освобождения всех политзаключенных». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посол США в Беларуси: «Ждем освобождения всех политзаключенных»

28.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Джули Фишер заявила, что несмотря на возможное освобождение части или даже всех политзаключенных, Соединенные Штаты Америки вряд ли уменьшат давление на режим Лукашенко.

Посол США в Беларуси: «Ждем освобождения всех политзаключенных»

Фото EPA

– Я надеюсь, что в Минске нас услышали, – сказала дипломат в эфире Белсат о новых санкциях, введенных США 21 июня. – Это был очень точный месседж от Европейского Союза, его государств-членов, от Соединенных Штатов Америки, от Канады, Объединенного Королевства – мы решительно осуждаем принудительную посадку рейса Ryanair, целью которой был арест Романа Протасевича и Софьи Сапеги.

Фишер отметила, что США ясно обозначили, чего ждут от режима:

– Мы ждем освобождения всех политзаключенных. Их количество, к сожалению, неизменно растет каждый день, и это ужасно. Мало того, что нет движения в нужном направлении, так мы еще наблюдаем, как режим идет в неправильном направлении в вопросе политзаключенных.

Мы четко призвали режим начать национальный диалог с участием всех сторон, результатом которого были бы новые выборы, которые можно было бы провести с международной поддержкой. Вот необходимые шаги. И мы очень четко обозначили наши ожидания и нашу позицию.

На вопрос, если белорусские власти выпустят часть политзаключенных, снизят ли США политическое давление на Лукашенко, дипломат ответила:

– Я хочу подчеркнуть то, что мне кажется важным. Каждый политзаключенный, каждый из тех пятисот – это сам человек, его семья, преданность какой-то деятельности, например, независимой журналистике или другой профессии. Я не хочу недооценивать значения освобождения для личности или его семьи.

Я не думаю, что Соединенные Штаты уменьшат давление, и я точно не ожидаю, что будут такие действия до момента освобождения всех политических заключенных, до участия в настоящем всестороннем диалоге и движении к новым выборам.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Джули Фишер заявила, что несмотря на возможное освобождение части или даже всех политзаключенных, Соединенные Штаты Америки вряд ли уменьшат давление на режим...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пропавший в Оршанском районе мужчина найден погибшим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by