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С 5 июля начнется ремонт еще одного моста на МКАД: движение ограничат

28.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ремонт моста на МКАД в районе деревни Зацень планируют начать 5 июля, сообщил генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский, передает агентство «Минск-Новости».

— Ремонт будет выполняться пополосно, движение транспорта на время придется ограничить. Рассчитываем закончить все работы до конца июля. Мы приносим автомобилистам извинения за временные неудобства, — сказал Денис Глинский.

Напомним, до этого на МКАД в короткие сроки отремонтировали мост через р. Свислочь в районе аквапарка «Лебяжий». Также в нынешнем году в столице обновили мостовые сооружения на пр. Независимости над МКАД и на ул. Орловской через р. Свислочь. Сейчас продолжается капитальный ремонт путепровода на 19-м км Минской кольцевой на границе Ленинского и Октябрьского районов.
 
Теги: Минск
 
 
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Ремонт моста на МКАД в районе деревни Зацень планируют начать 5 июля, сообщил генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис...
 
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