ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В ООН готовятся обвинить российских наемников в военных преступлениях в ЦАР

28.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

ООН провела расследование злоупотреблений российских наемников в Центральноафриканской республике (ЦАР). Доклад о военных преступлениях будет опубликован в ближайшее время.


Фото: российские наемники в ЦАР убивали людей (GettyImages)

Об этом сообщает The New York Times.

Организация пришла к выводу, что россияне и правительственные войска ЦАР грабили дома, захватывали школы, убивали мирных жителей, в том числе верующих в мечети, где укрывались повстанцы.

Он основан на фото, свидетельских показаниях и информации местных чиновников. Речь в докладе идет о событиях января-февраля 2021 года. В этот период правительственные войска вели контрнаступление на позиции повстанцев в нескольких городах.

ООН заявила, что российские наемники, действовавшие под видом невооруженных военных советников, вели правительственные войска. По информации организации, в стране максимально действовало 2,1 тыс. "военных инструкторов" из России.

Как уточняет газета, российские власти утверждали, что в ЦАР никогда не было больше 550 "военных инструкторов". NYT также пишет, что российские боевики заняли позиции в крупных горнодобывающих центрах ЦАР с большими запасами алмазов.

Ситуация в ЦАР обострилась в декабре 2020 года, когда антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" пыталась не допустить проведения в стране президентских выборов и начала наступление на столицу страны Банги.

Правительственные силы при поддержке внешних сил, включая миротворцев ООН, российских и руандийских военных остановили продвижение отрядов повстанцев.

Напомним, власти ЦАР заявили о переброске военных из РФ на фоне боев с повстанцами.

Отметим, ранее сообщалось, что в ЦАР подорвались трое россиян и два местных полицейских, пишет РБК.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ООН провела расследование злоупотреблений российских наемников в Центральноафриканской республике (ЦАР). Доклад о военных преступлениях будет опубликован в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Госпогранкомитет утверждает, что количество нелегальных мигрантов на белорусско-литовском направлении находится на обычном уровне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by