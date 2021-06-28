В ООН готовятся обвинить российских наемников в военных преступлениях в ЦАР





Фото: российские наемники в ЦАР убивали людей (GettyImages)





The New York Times. Об этом сообщает





Организация пришла к выводу, что россияне и правительственные войска ЦАР грабили дома, захватывали школы, убивали мирных жителей, в том числе верующих в мечети, где укрывались повстанцы.





Он основан на фото, свидетельских показаниях и информации местных чиновников. Речь в докладе идет о событиях января-февраля 2021 года. В этот период правительственные войска вели контрнаступление на позиции повстанцев в нескольких городах.





ООН заявила, что российские наемники, действовавшие под видом невооруженных военных советников, вели правительственные войска. По информации организации, в стране максимально действовало 2,1 тыс. "военных инструкторов" из России.





Как уточняет газета, российские власти утверждали, что в ЦАР никогда не было больше 550 "военных инструкторов". NYT также пишет, что российские боевики заняли позиции в крупных горнодобывающих центрах ЦАР с большими запасами алмазов.





Ситуация в ЦАР обострилась в декабре 2020 года, когда антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" пыталась не допустить проведения в стране президентских выборов и начала наступление на столицу страны Банги.





Правительственные силы при поддержке внешних сил, включая миротворцев ООН, российских и руандийских военных остановили продвижение отрядов повстанцев.





Напомним, власти ЦАР заявили о переброске военных из РФ на фоне боев с повстанцами.





пишет РБК. Отметим, ранее сообщалось, что в ЦАР подорвались трое россиян и два местных полицейских,РБК.



