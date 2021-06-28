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Сеть "Табакерка" приближается к отметке в 3 тысячи киосков

28.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания «Энерго-Оил» продолжает регистрировать новые точки. На данный момент в реестре в качестве действующих значится 2978. Подавляющее большинство — киоски.




Для сравнения: в апреле 2021 года было 2963 объектов.

Ближайшая сопоставимая по охвату сеть киосков — государственная «Белсоюзпечать» — постепенно уменьшает число торговых точек. Если в апреле у нее было 1066 объектов, то сейчас 1052. Но ее оптимизация выражается не только в закрытии старых киосков — параллельно начинают работать новые. В том числе сеть открывает небольшие магазины.

По последним данным, «Энерго-Оил» — это проект Алексея Олексина. Однако сейчас неизвестно, принадлежит компания ему или его семье, либо она продана, как это произошло с МТБанком после введения санкций ЕС против Олексина. Также пока неясно, как отразится на «Энерго-Оил» запрет на поставки в Беларусь материалов для производства табачных изделий.
 
 
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Компания «Энерго-Оил» продолжает регистрировать новые точки. На данный момент в реестре в качестве действующих значится 2978. Подавляющее большинство — киоски.
 
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