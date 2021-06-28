В Несвиже из-за аварии без воды были 30 домов, общежитие и детсад

Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвиже из-за аварии без воды были 30 домов, общежитие и детский сад. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"27 июня в 21.18 в МЧС поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 200 мм в городе Несвиже Минской области по ул. Советской, 33. Без водоснабжения оставались 5 многоквартирных и 25 частных жилых домов, общежитие и детский сад", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня в 7.40 водоснабжение восстановлено.-0-