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В Несвиже из-за аварии без воды были 30 домов, общежитие и детсад

28.06.2021 10:25 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвиже из-за аварии без воды были 30 домов, общежитие и детский сад. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"27 июня в 21.18 в МЧС поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 200 мм в городе Несвиже Минской области по ул. Советской, 33. Без водоснабжения оставались 5 многоквартирных и 25 частных жилых домов, общежитие и детский сад", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня в 7.40 водоснабжение восстановлено.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 июня в 21.18 в МЧС поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 200 мм в городе Несвиже Минской области по ул. Советской, 33. Без...
 
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