ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Ганцевичском районе утонула женщина

28.06.2021 10:25 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

28 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе 27 июня утонула женщина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД.

Несчастный случай произошел на озере Красное в агрогородке Люсино. В 16.26 в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о том, что на озере пропала одна из отдыхающих - жительница Ганцевичей 1984 года рождения. На место выехали спасатели, работники милиции, ОСВОД, водолазы МЧС из Пинска.

Тело женщины обнаружили в 19.37 в 20 м от берега на глубине 4,5 м. В ОСВОД обратили внимание, что берег озера не оборудован для отдыха, установлены знаки о запрете купания, отсутствует спасательный пост. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

С начала года в Брестской области утонули 30 человек, в том числе трое несовершеннолетних.-0-

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несчастный случай произошел на озере Красное в агрогородке Люсино. В центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о том, что на озере пропала одна из...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ООН готовятся обвинить российских наемников в военных преступлениях в ЦАР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by