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В каких странах ждут белорусское продовольствие
28.06.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По данным НАН Беларуси республика находится в зоне рискованного земледелия. Как повлияет на будущий урожай холодная затяжная весна и аномально жаркое лето? Что будет с ценами на продукты питания, и как сохранить экспортный потенциал?
Участники пресс-конференции:
В связи с эпидемиологической ситуацией пресс-конференция пройдет в режиме онлайн.
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В среду, 30 июня, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится пресс-конференция на тему: "Диверсификация производства и экспорта продукции сельского...
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