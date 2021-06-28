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В каких странах ждут белорусское продовольствие

28.06.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

По данным НАН Беларуси республика находится в зоне рискованного земледелия. Как повлияет на будущий урожай холодная затяжная весна и аномально жаркое лето? Что будет с ценами на продукты питания, и как сохранить экспортный потенциал?

Участники пресс-конференции:

  • заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Алексей Богданов;
  • заместитель генерального директора по стандартизации и качеству продуктов питания РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию" Елена Моргунова;
  • представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

В связи с эпидемиологической ситуацией пресс-конференция пройдет в режиме онлайн.

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В среду, 30 июня, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится пресс-конференция на тему: "Диверсификация производства и экспорта продукции сельского...
 
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