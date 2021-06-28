Главный изобретатель современности Илон Маск празднует 50-летие

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн - Sputnik. Миллиардер из США, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в понедельник празднует юбилей - 50-лет.

Будущий изобретатель родился в семье инженера и модели. Задатков миллиардера в маленьком Илоне никто не видел: мальчик частенько "витал облаках" и молчал, за что его не раз принимали за аутиста.

Маск много читал, игнорировал спортивные активности, а на уроках рассуждал о солнечной энергетике. Это и сыграло на руку будущему изобретателю.

Илон окончил Королевский университет в Кингстоне, после чего продолжил обучение в Пенсильванском университете, где получил степень по физике и экономике.

В самом начале своего карьерного пути Маск поставил себе определенные цели и продолжает придерживаться этого плана. Предприниматель создал такие компании, как PayPal, Tesla Motors, Solar City и SpaceX и по праву получил звание главного изобретателя современности.

Маск и полет на Марс в 2024-м

За последний год Маск сделал немало. Например, он заявил, что в 2024-м году может осуществиться беспилотный полет на Марс. В настоящее время компания SpaceX разрабатывает транспортную систему, которая состоит из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.

Также Маск развивает быстрый и доступный спутниковый интернет во всем мире. На низкой околоземной орбите работает около 960 спутников Starlink.

Для избранных клиентов, живущих в высоких широтах по всему миру, SpaceX предоставила бета-сервис для тестирования сети. Всего в группировку Starlink должны войти свыше 4,4 тысячи космических аппаратов, которые на орбиту доставляются ракетами Falcon.

Заводы Tesla в России и СНГ

Маск в конце мая заявил, что Tesla скоро может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство. Минпромторг РФ пригласил бизнесмена в Москву для обсуждения строительства завода компании в РФ. Главы Калужской, Свердловской, Владимирской, Ростовской областей и Удмуртии сразу после этого предложили Маску начать инвестировать в Россию с их регионов.

Также глава Tesla подчеркнул, что нужно смотреть более широко "на Казахстан, страны СНГ".

Не теряла времени и белорусская сторона, которая сразу предложила открыть завод по производству электромобилей в парке "Великий Камень". Среди аргументов "за" было сказано то, что "любой проект, любой страны мира может рассмотреть эту площадку как реализацию своих самых, самых безумных инвестиционных проектов".

Немного казусов

Президент Беларуси Александр Лукашенко в 2019 году во время урока в минской школе №93 рассказал ученикам о том, что Tesla, которую хвалил глава страны, ему подарил руководитель американской компании Илон Маск.

"У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил — увидел меня на мотоцикле и говорит: "Что это у вас президент на двухколесном ездит?" – рассказывал Лукашенко детям.

Маск пользователи социальных сетей буквально забросали его вопросами о том, дарил ли он Лукашенко электрокар. "Uh, no (Э, нет)", – ответил бизнесмен на вопрос пользователей.

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