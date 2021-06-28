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Главный изобретатель современности Илон Маск празднует 50-летие
28.06.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июн - Sputnik. Миллиардер из США, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в понедельник празднует юбилей - 50-лет.
Будущий изобретатель родился в семье инженера и модели. Задатков миллиардера в маленьком Илоне никто не видел: мальчик частенько "витал облаках" и молчал, за что его не раз принимали за аутиста.
Маск много читал, игнорировал спортивные активности, а на уроках рассуждал о солнечной энергетике. Это и сыграло на руку будущему изобретателю.
Илон окончил Королевский университет в Кингстоне, после чего продолжил обучение в Пенсильванском университете, где получил степень по физике и экономике.
В самом начале своего карьерного пути Маск поставил себе определенные цели и продолжает придерживаться этого плана. Предприниматель создал такие компании, как PayPal, Tesla Motors, Solar City и SpaceX и по праву получил звание главного изобретателя современности.
Маск и полет на Марс в 2024-м
За последний год Маск сделал немало. Например, он заявил, что в 2024-м году может осуществиться беспилотный полет на Марс. В настоящее время компания SpaceX разрабатывает транспортную систему, которая состоит из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.
Также Маск развивает быстрый и доступный спутниковый интернет во всем мире. На низкой околоземной орбите работает около 960 спутников Starlink.
Для избранных клиентов, живущих в высоких широтах по всему миру, SpaceX предоставила бета-сервис для тестирования сети. Всего в группировку Starlink должны войти свыше 4,4 тысячи космических аппаратов, которые на орбиту доставляются ракетами Falcon.
Заводы Tesla в России и СНГ
Маск в конце мая заявил, что Tesla скоро может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство. Минпромторг РФ
Также глава Tesla подчеркнул, что нужно смотреть более широко "на Казахстан, страны СНГ".
Немного казусов
Президент Беларуси Александр Лукашенко в 2019 году во время урока в минской школе №93 рассказал ученикам о том, что Tesla,
"У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил — увидел меня на мотоцикле и говорит: "Что это у вас президент на двухколесном ездит?" – рассказывал Лукашенко детям.
Маск пользователи социальных сетей буквально забросали его вопросами о том, дарил ли он Лукашенко электрокар. "Uh, no (Э, нет)", –
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