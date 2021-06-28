ЦТ по иностранному языку сдадут более 26 тысяч абитуриентов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн - Sputnik. Централизованное тестирование по иностранному языку, которое пройдет в Беларуси в понедельник 28 июня, планируют сдать более 26 тысяч абитуриентов, рассказали Sputnik в Минобразования.

Это один из трех самых популярных предметов на централизованном тестировании после русского языка (более 50 тысяч) и математики (более 32 тысяч). Абитуриент на выбор может сдать один из пяти иностранных языков: английский, немецкий, французский, испанский, китайский. Традиционно самым популярным остается английский язык.

ЦТ начнется в 11.00. На написание тестов по иностранному языку обычно отводится 120 минут. В этом году в ЦТ по иностранному, как и по многим другим предметам, изменилось количество заданий: вместо 48 заданий в части А стало 30, а в части В - 18 задач вместо 12 прежних.

В Беларуси уже прошли ЦТ по пяти предметам: белорусскому и русскому языкам, обществоведению, математике и биологии. Не явились в пункты тестирования по разным причинам более 5 тысяч абитуриентов. С телефоном и шпаргалкой поймали шестерых ребят, по медпоказаниям с тестирования были сняты 8 человек.

Следующим ЦТ после иностранного языка будет химия. Он пройдет в среду 30 июня.

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