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Десять российских банков помогут Беларуси продать облигации на $1,3 млрд
Источник материала: Myfin
Согласно постановлению правительства, министерству финансов поручено заключить соглашение об оказании услуг по организации эмиссии гособлигаций со следующими организациями: АО «Газпромбанк», АО «БКС Банк», АО «ВТБ Капитал», ПАО «Московский кредитный банк», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АКБ «АК БАРС», ООО «УНИВЕР Капитал».
Ранее сообщалось, что указ о размещении в России облигаций на 100 млрд российских рублей издан в целях «рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь». Из-за
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Привлечь новые займы через размещение гособлигаций на 100 млрд рос. рублей (около $1,3 млрд) Беларусь планирует с помощью десяти российских банков. Об этом говорится в...
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