Десять российских банков помогут Беларуси продать облигации на $1,3 млрд

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Согласно постановлению правительства, министерству финансов поручено заключить соглашение об оказании услуг по организации эмиссии гособлигаций со следующими организациями: АО «Газпромбанк», АО «БКС Банк», АО «ВТБ Капитал», ПАО «Московский кредитный банк», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АКБ «АК БАРС», ООО «УНИВЕР Капитал».

Ранее сообщалось, что указ о размещении в России облигаций на 100 млрд российских рублей издан в целях «рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь». Из-за введенных санкций со стороны Евросоюза и США, доступ на западный рынок финансирования резко усложнился. На фоне санкционных новостей, еврооблигации Беларуси обрушились до 84% от номинала, после чего несколько восстановились и сейчас торгуются на уровне 86,67% от номинала.

Цена белорусских гособлигации на Франкфуртской бирже