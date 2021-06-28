Что обсуждали предприниматели Беларуси и Казахстана на встрече в Нур-Султане

Источник материала: ProBusiness

В июне предприниматели из Клуба Про бизнес в Беларуси посетили столицу Казахстана Нур-Султан. Здесь в этом году открылся свой Клуб Про бизнес . Клуб —платформа для обмена практическим опытом и решения конкретных задач бизнеса. Поездка оказалась очень продуктивной. Белорусские и казахстанские предприниматели не только зарядили друг друга правильной энергией, поделились идеями по масштабированию бизнеса, но и договорились о конкретном сотрудничестве. Рынок Казахстана — сейчас очень перспективное направление для белорусских компаний. Подробности и впечатления от самих участников поездки — в нашем материале.

«Ворота в новые рынки»

— Наша компания « Пневмотехцентр » реализует пневматическое и строительное оборудование. Команда свыше 90 сотрудников обслуживает клиентов в Беларуси и России. Мы заочно вышли на рынок Казахстана, пока офис там не открыли, но хотим активнее работать в этой стране.

Александр Матвейчев

Основатель интернет-магазина «Пневмотехцентр»

За счет текущих знакомств в Клубе Про бизнес мы развиваемся на рынке. Когда появилась возможность лично поехать в Казахстан, я сразу согласился. Знаю силу клуба и понимаю, что в подобных поездках глубже погружаешься в местную бизнес-среду и нарабатываешь полезные контакты.

Организаторы в Казахстане заранее спросили, с кем из местных предпринимателей я хотел бы встретиться. Я попросил познакомить меня с крупными игроками сектора е-commerce, которые занимаются реализацией строительных инструментов и имеют в штате более 100 человек — нам нужно учиться у больших компаний.



Фото: club.probusiness.io/kz

Практически сразу с самолета нас отвезли в международный технопарк ИТ-стартапов Astana Hub (аналог белорусского ПВТ). Это площадка для нетворкинга и развития инновационных технологий в Казахстане. Миссия парка — стать единой международной цифровой и материальной платформой для стартап-команд, ИТ-компаний, инвесторов и других заинтересованных сторон.

Для всех членов хаба (в том числе нерезидентов) предусмотрены льготный налоговый режим и упрощенная процедура оформления виз и прочих трудовых документов. Это пример государственных инструментов поддержки бизнеса в Казахстане. Для нас, предпринимателей, важно знать о подобных преимуществах.

Важное место в экосистеме хаба занимает Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). Это юрисдикция в Казахстане, внутри которой судебные вопросы решаются в рамках мирового законодательства (по прецедентному лондонскому праву), а не местного.

Подобная практика независимого суда помогает привлекать инвестиции и отделять бизнес от политики.

Во время поездки удалось наработать много полезных контактов. Я и мой коллега Александр заранее запланировали поездку к потенциальным партнерам — компании TSSP . Это очень крупный поставщик строительного, индустриального и промышленного оборудования в Казахстане с годовым оборотом в $ 25 млн. У компании штат в 200 сотрудников и 6 магазинов по всей стране.



Фото: club.probusiness.io/kz

Переговоры длились 4 часа, мы договорились о двустороннем сотрудничестве: TSSP будут помогать продавать наши товарные бренды, а мы — их. Сейчас мы составляем чек-лист необходимых документов, чтобы закрепить договоренности.

На встрече Клуба Про бизнес в Казахстане мы обсуждали масштабирование бизнеса и делились своим опытом. Такое общение между бизнесменами-практиками расширяет кругозор и помогает посмотреть на новые инструменты развития. Например, за моим столом был предприниматель, который выращивает коров породы ангус. Недавно бизнесмен привлек $ 172 млн инвестиций под 1%, чтобы построить завод и экспортировать мясо в Катар.

В Казахстане проживает более 18,5 млн человек, здесь есть нефть, золото, другие полезные ископаемые. Рынок — гораздо шире и богаче белорусского. Мы приняли решение открыть офис в Казахстане, нанять там менеджера по продажам и набирать команду. Новые знакомые из казахстанского Клуба Про бизнес предложили помощь в проведении собеседований и поиске кандидатов.

Партнерство с TSSP и укрепление связей с существующими клиентами в Казахстане дают нам хорошие перспективы для развития. Я уверен, что мы сможем создать там компанию даже бОльшую, чем в Беларуси. Главное преимущество рынка в Казахстане — достаточно низкая конкуренция. Я связываю это с пока еще не самым хорошим сервисом в продажах. Мне кажется, в Беларуси идеи из Европы и России внедряются быстрее.



Фото: club.probusiness.io/kz

Я остался доволен поездкой. Клуб Про бизнес в Казахстане заряжен на развитие. И это отличная новость. Чем чаще мы будем обмениваться друг с другом опытом на международном уровне, тем быстрее будем растить наши бизнесы.

«Наш „десант“ остался очень доволен»

— Я представляю инвестиционно-консалтинговую компанию « АСЭР ». Мы работаем над бизнес-планами крупнейших инвестиционных проектов, проводим исследования для лидеров рынка и иностранных корпораций.

За три дня в Нур-Султане мне удалось максимально углубиться в среду, узнать, чем живут предприниматели в Казахстане, понять местную структуру экономики, сравнить подходы ведения бизнеса и создать платформу для дальнейшего развития нашей компании в этой стране.

Олег Ильин

Директор консалтинговой компании «АСЭР»

Наш «десант» из белорусских предпринимателей остался очень доволен атмосферой, которая сложилась во время поездки. Мы поучаствовали во встрече Клуба Про бизнес в Казахстане. Смогли сравнить подходы двух площадок — в Минске и Нур-Султане — в организации мероприятий для бизнес-сообщества. Отмечу: молодые коллеги в Казахстане не уступают в качестве Клубу Про бизнес в Беларуси.



Фото: club.probusiness.io/kz

Нам организовали встречи с крупными предпринимателями Казахстана, лидерами рынка в сегменте частного бизнеса, известными блогерами. Удалось пообщаться с топ-менеджментом местного оператора вторичных ресурсов, руководителями ведущих инвестиционных банков, которые занимаются выпуском облигаций и IPO на внутреннем рынке, представителями малого и среднего бизнеса: самого крупного клининга в Астане Alexa Cleaning и лидера по производству оконных профилей Anescom .

Разнообразие контактов позволило достаточно глубоко изучить деловую жизнь Нур-Султана. Одна из самых ярких встреч — с Рахимом Ошакбаевым. Раньше он был вице-министром по инвестициям и развитию Казахстана, а сейчас — очень влиятельный блогер и директор центра прикладных исследований «Talap». Мы обсудили с ним возможность стратегического сотрудничества: совместное проведение исследований казахстанского рынка с использованием аналитического потенциала команды компании «АСЭР».

Вместе с Геннадием Гогения, участником белорусского Клуба Про бизнес, основателем логистической группы RTL Alliance, я посетил в Казахстане производство инновационного завода BAYAN . Компания выпускает продукты питания (лимонад, квас, творожки, йогурты и многое другое). Руководство завода с 2017 года вышло на рынки Таможенного союза. В 2020 компания BAYAN выпустила токены в Беларуси. Они пользуются популярностью на нашем внутреннем рынке. У компании впереди еще много планов и проектов. Мы договорились о сотрудничестве по вопросам финансово-управленческого консалтинга.



Фото: club.probusiness.io/kz

В целом после поездки я принял решение вывести компанию «АСЭР» на рынок инвестиционного консалтинга Казахстана через организацию офиса или представительства (пока еще решаем). Мы уже наладили сотрудничество с крупными интеграторами услуг, надеемся скоро ощутить экономический эффект от партнерства.

В ближайшее время наша команда еще раз посетит Казахстан. Мы планируем завести полезные контакты в Алматы, Павлодаре и Караганде, чтобы максимально охватить возможности казахстанского бизнеса и еще больше изучить страну изнутри.

«Мы стираем границы между странами»

— Мы помогаем компаниям работать на внешних рынках как на своем собственном. Решаем вопросы: как правильно привезти товар, как его растаможить, какие документы для этого нужны, как вернуть НДС. Если компания не может или не хочет заниматься этими вопросами внешнеэкономической деятельности, то мы служим ее руками, ногами и глазами в другой стране.

Алексей Яценко

Руководитель nds.by

В Казахстан летал с целью провести разведку, подготовить плацдарм, чтобы открывать представительство компании. В нашем деле нужно соблюсти много важных нюансов законодательства. В свое время мне говорили, что законы Беларуси и России очень похожи и работать на этих рынках не составит особого труда.

Но нюансы в сфере бухгалтерского учета, которые мы не учли, стоили нам $ 5000 в первую же налоговую отчетность. Чтобы у наших клиентов не возникало подобных ситуаций в Казахстане, я решил лично изучить рынок.

В Казахстане был в первый раз. Страна удивила своими традициями и гостеприимством. В культуре Минска и Москвы принято после небольшого разговора сразу решать рабочие вопросы. А в Нур-Султане с нами не начали разговаривать о делах, пока не накормили и не напоили чаем.



Фото: club.probusiness.io/kz

Основное отличие в бизнесе: если в Беларуси мы стараемся решать вопросы малыми деньгами, то в Казахстане легче относятся к финансовой стороне и вкладывают в проекты больше средств. Я связываю это с тем, что регион в принципе богаче.

Мне важно было понять, нужна ли наша услуга местному рынку, посмотреть на отличия законодательства, пообщаться с предпринимателями и найти партнеров, которые помогут развернуть офис нашей компании в новой для нас стране. Считаю, что съездил очень успешно, 80% задач закрыл. А остальные нюансы, по опыту, можно будет решить только в процессе.

«Перспективный рынок для сбыта услуг»

— Наша транспортно-экспедиционная компания RTL Alliance осуществляет перевозки грузов в национальном и международном сообщении всеми видами транспорта. Оказываем услуги по консолидации и дистрибьюции грузов на разных рынках, их страхованию, документальному и таможенному оформлению, консультационные услуги клиентам, связанные с разработкой и внедрением новых транспортных решений по всему миру.

Геннадий Гогения

Основатель и CEO RTL Alliance

Я давно уже веду бизнес в Казахстане — больше 10 лет. Могу сказать, что это один из наиболее перспективных и интересных рынков для сбыта услуг.

На встрече с предпринимателями я рассказал о том, чем занимается наша компания и чем мы можем быть друг другу полезны. Удалось обсудить принципы взаимодействия между Беларусью и Казахстаном, варианты развития партнерства. Я понял, что пора открывать офис RTL Alliance в Казахстане и прокачивать личный бренд, чтобы повысить узнаваемость на рынке. В наших планах — расширение базы потенциальных клиентов в Казахстане.





За три дня в Нур-Султане я наработал базу потенциальных клиентов и партнеров. Собираемся регулярно участвовать во встречах Клуба Про бизнес в Казахстане. Потому что там очень ценят экспертизу белорусских предпринимателей. Наш опыт, как мне показалось, полезен для бизнеса в этом регионе.

Лично пообщаться с каждым из участников Клуба Про бизнес, обсудить выход на новые рынки и другие актуальные темы можно на встречах нашего клуба — они проводятся ежемесячно. В июле и августе также планируются специальные туры для участников белорусского клуба в Казахстан.

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