«Последнее слово» Бабарико: Не могу признаться в преступлении, которые не совершал

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В суде Московского района Минска проходит одно из финальных судебных заседаний по «делу Белгазпромбанка».





Виктор Бабарико заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал. И что за годы его работы в Белгазпромбанке не было допущено даже намека на противоправные действия, сообщает ТАСС .