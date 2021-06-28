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«Последнее слово» Бабарико: Не могу признаться в преступлении, которые не совершал

28.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В суде Московского района Минска проходит одно из финальных судебных заседаний по «делу Белгазпромбанка».

«Последнее слово» Бабарико: Не могу признаться в преступлении, которые не совершал

Виктор Бабарико заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал. И что за годы его работы в Белгазпромбанке не было допущено даже намека на противоправные действия, сообщает ТАСС.

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Теги: Минск
 
 
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В суде Московского района Минска проходит одно из финальных судебных заседаний по «делу Белгазпромбанка».
 
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